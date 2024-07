Monster dévoile le VMay : Un téléviseur portable pour un divertissement optimal en plein air

BERLIN, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Les plus grands événements sportifs sont juste sous vos yeux. Monster, concepteur et fabricant de téléviseurs d'extérieur, est heureux de faire ses débuts dans l'UE avec le lancement de VMay, un téléviseur portable 3-en-1 pour le divertissement en plein air.

Télévision 3-en-1 avec des images et un son inégalés

Plus qu'une simple télévision, le Monster VMay intègre un récepteur de signaux numériques sans fil, un haut-parleur puissant et un écran haute définition. Il permet de visionner des événements sportifs en direct, des émissions de télévision en ligne, des films, etc. via un Fire TV Stick, un boîtier TV Android ou une antenne tuner TV. Doté d'un écran Full HD de 15,6 pouces et d'une dalle IPS, il offre de larges angles de vision, des images réalistes et une lecture fluide. Avec une puissance audio de 60 W, chaque encouragement, chaque rugissement et chaque victoire vous enveloppera comme si vous étiez dans le stade. Plongez-vous dans l'univers des Jeux olympiques avec VMay.

Diffusion déportée sur l'écran

Ce téléviseur d'extérieur est équipé de deux ports HDMI, ce qui vous permet de diffuser le contenu de votre smartphone ou de votre tablette sur votre téléviseur pour un affichage plus grand et plus clair et de partager le contenu avec votre famille et vos amis lors de réunions en plein air.

Plaisir ininterrompu toute la journée

Sa batterie rechargeable haute capacité permet une lecture audio de 25 heures ou une lecture vidéo de 8 heures sur une seule charge pour un divertissement ininterrompu. La résistance à l'eau IPX4 garantit que la pluie n'arrêtera pas votre musique !

Connectivité riche

Ce téléviseur portable est doté de la connectivité Bluetooth 5.3 pour une lecture musicale sans faille, de deux ports HDMI pour une lecture vidéo cristalline, d'entrées MIC et AUX pour un karaoké en plein air et d'un port USB-A pour les clés USB. Avec une sortie de charge USB 5 V/2,1 A et la prise en charge de la FM, vous pouvez garder votre appareil chargé tout en écoutant votre station de radio préférée.

Conception légère et portable

Pesant seulement 7,912 kg et doté d'une poignée antidérapante pour une portabilité facile, il est idéal pour les activités de plein air comme le camping ou les fêtes. Ne manquez jamais un moment de plaisir en déplacement.

Prix et disponibilité

Le Monster VMay est disponible au prix de 299 € du 23 juillet au 5 août sur Geekbuying, Geekmaxi et d'autres plateformes partenaires.

À propos de Monster

Fondée il y a plus de 40 ans par Noel Lee, un ingénieur passionné de musique, Monster est réputée pour ses produits et accessoires audio de haute qualité, tels que les casques et les haut-parleurs. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence, Monster est devenu une marque de confiance dans les secteurs de l'audio et de la technologie.