Spencer , par le réalisateur acclamé Pablo Larrain et le scénariste Steven Knight, met en vedette Kristen Stewart dans le rôle de la princesse Diana dans une performance qui a suscité beaucoup d'éloges et nourri de grandes espérances pour la saison des prix. L'histoire se déroule lors d'un week-end marquant pour la princesse Diana, pendant les fêtes de Noël au début des années 1990. En prévision du lancement très attendu de Spencer dans les cinémas américain et britannique le 5 novembre, la bande-annonce donne un aperçu d'un certain nombre de bijoux à l'affiche, dont une bague de fiançailles sertie d'un saphir bleu de 7,25 carats et de diamants de 1,82 carat, à l'image de la bague de fiançailles emblématique de la princesse Diana.

Le choix du sponsor exclusif de bijoux pour Spencer s'est fait naturellement, Mouawad ayant un héritage de 131 ans d'artisanat dans la joaillerie et l'horlogerie, et étant renommé comme bijoutier de choix pour la royauté et les célébrités du monde entier.

La quatrième génération de co-gardiens Mouawad, Fred, Alain et Pascal Mouawad, ont déclaré : « Mouawad possède un illustre héritage dans le domaine de la joaillerie et de l'horlogerie, et a été choisi par des membres de la royauté et des célébrités depuis des décennies pour la recherche d'une pièce ou d'un ensemble unique de bijoux. Il est également souvent sollicité par les bureaux du protocole royal pour la création de cadeaux remarquables à présenter aux chefs d'État, aux présidents et aux premiers ministres. Ce fut un plaisir de travailler sur Spencer en fournissant les bijoux pour le rôle d'une princesse emblématique connue pour son style ainsi que son puissant impact sur le monde. »

