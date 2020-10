MOV.AI recueille 4 millions de dollars sous la direction de SOMV avec NFX et Viola Ventures

Le système d'exploitation MOV.AI est conçu pour les fabricants de robots et les développeurs de ROS, pour une expérience optimale de collaboration homme-robot.

LISBONNE, Portugal, 13 octobre 2020 /PRNewswire/ -- MOV.AI ( www.mov.ai ) , fournisseur d'un environnement de développement et de gestion de ROS de niveau professionnel pour les cobots (robots collaboratifs), annonce qu'il a clôturé un cycle de financement de 4 millions de dollars, portant le capital total collecté à 8 millions de dollars. La collecte de fonds a été menée par SOMV et les investisseurs existants NFX, et Viola Ventures.

La solution de l'entreprise permet la séparation matériel-logiciel pour simplifier le développement et la mise en œuvre des systèmes robotiques. Le système de MOV.AI comprend des fonctionnalités uniques telles qu'une interface graphique pour décrire le comportement robotique, la navigation autonome, la prévention des obstacles et la conformité aux exigences de sécurité.

La mission de MOV.AI est de transformer le projet open source ROS en un environnement de développement et d'exécution de niveau professionnel, pour être utilisé par les fabricants de robots collaboratifs, les développeurs universitaires et les intégrateurs d'automatisation. Dans le même temps, l'entreprise a l'intention de contribuer à la communauté ROS, en proposant divers outils afin que l'ensemble de la communauté des développeurs ROS puisse bénéficier des développements de MOV.AI.

La société se concentre actuellement sur la vente de ses produits en Europe de l'Ouest, en particulier en Angleterre, en Allemagne, en France, en Suède, au Danemark et en Irlande, et sur les ventes initiales à Singapour et aux États-Unis. Les robots exploités par le système MOV.AI sont utilisés dans les industries de la logistique et de la fabrication de la mode, de l'alimentation, de l'hôtellerie, de l'automatisation des services postaux, de la construction automobile et plus encore.

Le nouveau financement permettra à MOV.AI d'accélérer le développement de produits et de mieux soutenir ses clients en créant un groupe de soutien à la clientèle. Pinchas Buharis, associé principal chez SOMV, rejoindra le conseil d'administration de MOV.AI.

Motti Kushnir, PDG de MOV.AI, a déclaré : « Le nouveau cycle de financement reconnaît la vision de MOV.AI pour l'industrie des robots collaboratifs. MOV.AI continuera de renforcer sa position de leader dans le domaine des cobots. Nous sommes très heureux de gagner la confiance de nos investisseurs existants et sommes ravis de notre nouvelle collaboration avec SOMV qui nous permettra de développer davantage notre solution de marché de l'automatisation industrielle. La pandémie de COVID-19 a accéléré la croissance du commerce électronique, tout en réduisant la disponibilité de la main-d'œuvre. Ce développement a conduit à une augmentation massive de la demande de systèmes d'automatisation et de robots collaboratifs, qui peuvent s'intégrer dans les installations existantes et travailler en collaboration avec les humains. » "

Pinhas Buchris, associé commandité de SOMV, a déclaré : « Nous sommes très heureux de faire équipe avec Motti Kushnir et Limor Schweitzer, deux leaders très expérimentés, que nous connaissons depuis longtemps et avec lesquels nous voulons collaborer. Nous croyons fermement en eux, en l'équipe qu'ils ont formée et en leur vision. L'investissement dans les start-ups avec des offres qui soutiennent l'accélération de la transformation digitale des clients en Europe industrielle, et dans le monde entier, est une partie essentielle de la stratégie d'investissement de State of Mind Ventures. Il était donc très naturel pour nous de rejoindre cette entreprise prometteuse. En outre, nous sommes heureux d'étendre notre coopération avec d'autres fonds. »

Gigi Levy Weiss, associé commandité de NFX, a déclaré : « Nous croyons en la vision et en l'équipe de l'entreprise depuis notre premier investissement dans cette société et nous sommes très heureux de nous joindre à SOMV, qui contribuera également à simplifier l'automatisation robotique. »

Ronen Nir, associé commandité de Viola Ventures, a déclaré : « En moins de deux ans, l'entreprise a construit un produit révolutionnaire qui permet de créer une plateforme logicielle générique pour la robotique. Le nouveau cycle permettra à l'entreprise de renforcer sa gestion, de poursuivre le développement de produits et d'accroître ses efforts de pénétration du marché. »

À propos de MOV.AI :

MOV.AI fournit un environnement de développement et d'exécution ROS de niveau professionnel, permettant une expérience optimale de collaboration homme-robot. MOV.AI est au service des fabricants de robots collaboratifs, des intégrateurs de systèmes automatisés et de la communauté des développeurs ROS pour automatiser le monde industriel. MOV.AI Ltd est une société privée britannique.

