Moyen-Orient : SYSTRAN et EJADA signent un accord de partenariat stratégique

Jean Senellart, Président du groupe SYSTRAN, déclare : « Ce partenariat stratégique s'inscrit dans notre logique globale de s'appuyer sur des acteurs clefs locaux pour développer des solutions adaptées aux marchés et établir une relation de confiance sur le long terme avec les utilisateurs finaux. Grâce aux avancées en intelligence artificielle, la traduction automatique est devenue une matière première incontournable de l'économie numérique. Nous désirons partager notre technologie et savoir-faire en IA avec les experts locaux – pour développer ensemble des solutions disruptives pour des cas d'utilisation toujours différents. »

EJADA, acteur incontournable dans cette région du monde avec plus de 1300 collaborateurs et experts répondant aux attentes des entreprises et organisations locales, a, de son côté, été séduit par la valeur ajoutée des solutions de SYSTRAN.

EJADA a réalisé à ce jour plus de 1000 projets complexes d'intégration de systèmes, de déploiement et de mise en œuvre, de conseil ou encore de services de maintenance auprès de nombreuses entreprises des secteurs bancaire et financier, des télécommunications, de l'administration publique, de la santé, et de l'énergie. Avec pour objectif de répondre aux attentes de ses clients dans le respect des normes de qualité les plus élevées, EJADA est reconnue comme la principale société de services informatiques sur le marché saoudien.

M. Mahmoud El Leissy, CEO de EJADA, témoigne : « Ce partenariat renforce notre engagement à développer les capacités avancées de traitement automatique des langues sur le marché saoudien, et de manière plus générale dans les pays du Golfe et en Egypte. Nous sommes heureux de pouvoir associer la gamme de solutions de traduction automatique SYSTRAN, sécurisées et basée sur l'IA, à notre connaissance approfondie du marché afin de fournir à nos clients une expérience de premier ordre. Nous nous réjouissons de travailler avec SYSTRAN pour aider nos clients à accélérer leur transformation digitale. »

Fort de ses succès bâtis en Amérique du Nord, en Europe et en Asie Pacifique grâce à son « Business Partner Program » qui fédère aujourd'hui une cinquantaine de partenaires dans le monde, SYSTRAN entend, avec ce nouvel accord, renforcer sa présence au Moyen-Orient.

A propos de SYSTRAN

Pionnier dans les technologies de traduction automatique depuis plus de 50 ans, SYSTRAN accompagne les entreprises dans leur transformation digitale avec des solutions de traduction sur-mesure et sécurisées. En 2016, SYSTRAN innove et lance sa nouvelle génération de moteurs qui combinent réseaux neuronaux et intelligence artificielle pour offrir aux entreprises une qualité de traduction proche de la traduction humaine et augmenter leurs gains de productivité dans divers domaines tels que la collaboration, la production de contenu, le service client, l'investigation électronique, le Big Data, l'e-commerce, etc.

SYSTRAN propose une solution sur-mesure dont l'architecture ouverte et évolutive permet une parfaite intégration dans les applications et les infrastructures informatiques existantes.

Pour en savoir plus sur SYSTRAN, visitez https://www.systransoft.com/fr/

A propos de EJADA

EJADA est le premier fournisseur de services informatiques de la région MEA. Elle permet aux entreprises et aux organisations du secteur public de maintenir et d'accroître leur avantage concurrentiel grâce à des solutions informatiques innovantes. EJADA sert plus de 200 entités gouvernementales et entreprises du secteur privé dans des secteurs clés, grâce à son équipe hautement expérimentée de plus de 1 300 collaborateurs locaux qui dépasse régulièrement les attentes de ses clients.

Pour en savoir plus sur EJADA, visitez http://www.ejada.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1227311/LOGO_SYSTRAN_VERTICAL_RVB_4K.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1394228/Ejada.jpg

Liens connexes

systrangroup.com



SOURCE SYSTRAN