Mphasis acquiert Datalytyx, un spécialiste des DataOps dans l'écosystème Snowflake et Talend

LONDRES, 23 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Mphasis , (BSE : 526299) et (NSE : MPHASIS), un fournisseur de solutions informatiques spécialisé dans les services cloud et cognitifs a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Datalytyx , une société de pointe dans le domaine de l'ingénierie et du conseil en matière de données de nouvelle génération. Basée à Londres, au Royaume-Uni, Datalytyx fournit des solutions d'ingénierie des données, de Data Ops et de gestion des données de référence de nouvelle génération dans les environnements Snowflake et Talend à des clients du monde entier. Premier partenaire de Snowflake Rockies au Royaume-Uni, partenaire Snowflake Select Solutions et partenaire Platinum VAR de Talend, Datalytyx fournit des services pour les projets de données modernes permettant une analyse et une intelligence artificielle (IA) plus rapides et plus précises.

Depuis sa création, Datalytyx soutient des projets de données modernes en fournissant une plate-forme de données gérées pour l'analyse et le machine learning, en utilisant les meilleurs outils de données. La société intègre les environnements clients avec les plates-formes de ses partenaires, Talend et Snowflake, créant ainsi une plate-forme intégrée unique pour les données et l'IA. Grâce à ses meilleurs talents (notamment des ingénieurs, des scientifiques et des analystes) et à son expertise en matière de données, Datalytyx a été le moteur de la transformation numérique pour ses clients.

« Toute entreprise a besoin de pouvoir transformer des données brutes en informations exploitables: la récente crise mondiale n'a fait qu'accélérer ce besoin. Les données et l'analyse, combinées à l'intelligence artificielle, continueront à jouer un rôle clé pour prévoir, préparer et répondre aux besoins changeants de l'entreprise », a déclaré Nitin Rakesh, PDG et directeur exécutif de Mphasis. « Avec Datalytyx et ses professionnels hautement qualifiés dans le domaine des données, nous pensons que Mphasis est particulièrement bien placée pour continuer à alimenter les projets de transformation de nos clients dans le monde entier. Cette acquisition ne renforcera pas seulement notre stratégie de données de nouvelle génération, mais constituera également une étape importante dans notre parcours visant à développer des capacités adaptées aux priorités numériques de nos clients. »

« Nous sommes ravis de faire partie de la famille Mphasis et nous croyons fermement que la vision et les capacités collectives jetteront des bases solides pour l'avenir. Notre expertise combinée sera au cœur de la stratégie de Mphasis en matière de données de nouvelle génération et permettra à nos clients de poursuivre leur transformation numérique sur les marchés mondiaux », a déclaré John Webb, cofondateur de Datalytyx.

« Datalytyx a joué un rôle essentiel lorsque Snowflake s'est lancé sur le marché européen en février 2017 et ils ont continué à investir et à nous soutenir pendant cette période d'hyper-croissance. Depuis le premier jour, Datalytyx nous a soutenus dans nos projets de modernisation des données, en fournissant une plate-forme de données gérées pour l'analyse et le machine learning, créant ainsi une plate-forme intégrée unique pour les données et l'IA. Nous sommes ravis de voir l'acquisition de Datalytyx, par Mphasis, comme stratégique pour devenir un leader mondial dans ce domaine. Les fondations ont été fermement posées, ce qui nous donne à tous une plate-forme d'envergure et une immense opportunité », a déclaré Tim Alexander, directeur des alliances EMEA, Snowflake.

« Depuis qu'elle travaille avec l'équipe Datalytyx, la société soutient des projets de données modernes, Talend étant à l'avant-garde en fournissant une plate-forme de données gérées pour l'analyse et le machine learning, en utilisant les meilleurs outils de données de leur catégorie, créant ainsi une plate-forme intégrée unique pour les données et l'IA. Datalytyx a joué un rôle déterminant dans l'alignement avec les clients, les équipes de vente et les partenaires technologiques de Talend pour fournir des piles de données modernes permettant de résoudre les problèmes auxquels les entreprises sont confrontées grâce à une approche moderne de l'analyse avancée. Nous voyons l'acquisition de Datalytyx par Mphasis comme une excellente initiative visant à renforcer leur capacité et leur aptitude à devenir un leader mondial dans ce domaine », a déclaré Rolf Heimes, responsable mondial du développement commercial chez Talend.

Safe Harbor :

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué concernant nos perspectives de croissance future sont des déclarations prévisionnelles, qui impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes pouvant entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos bénéfices, revenus et profits, notre capacité à générer et à gérer la croissance, la concurrence intense dans les services informatiques, les augmentations de salaire en Inde, notre capacité à attirer et à retenir des professionnels hautement qualifiés, notre capacité à gérer nos opérations internationales, la réduction de la demande de technologie dans nos principaux domaines d'activité, le retrait des incitations fiscales gouvernementales, l'instabilité politique, la guerre, les restrictions légales à la mobilisation de capitaux ou à l'acquisition de sociétés, et les conditions économiques générales affectant notre activité et notre industrie. Nous pouvons, de temps en temps, faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites et orales. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui pourraient être faites de temps à autre par nous ou en notre nom.

À propos de Mphasis

Mphasis (BSE : 526299; NSE : MPHASIS), applique une technologie de nouvelle génération pour aider les entreprises à transformer leurs activités à l'échelle mondiale. La centralité du client est fondamentale pour Mphasis et se reflète dans l'approche de transformation de Mphasis Front2Back ™. Front2Back™ utilise la puissance exponentielle du cloud et du cognitif pour fournir des expériences numériques hyper-personnalisées (C= X2C2 TM =1) aux clients et à leurs clients finaux. L'approche de transformation des services de Mphasis permet de « réduire le noyau » grâce à l'application des technologies numériques dans les environnements existants au sein d'une entreprise, ce qui permet aux entreprises de rester en tête dans un monde en mutation. Les architectures et les outils de référence de Mphasis, la rapidité et l'innovation avec l'expertise et la spécialisation du domaine sont essentiels pour établir des relations solides avec les clients de l'entreprise. Cliquez ici pour en savoir plus.

