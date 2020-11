Mphasis neemt Datalytyx over, een DataOps-specialist in het Snowflake- en Talend-ecosysteem

LONDON, 24 november 2020 /PRNewswire/ -- Mphasis , (BSE: 526299) en (NSE: MPHASIS), een leverancier van informatietechnologie (IT)-oplossingen die gespecialiseerd is in cloud- en cognitieve services, kondigde vandaag de overname aan van Datalytyx, een toonaangevend next-gen data-engineering- en consultancybedrijf. Datalytyx, gevestigd in London, levert Next-gen Data Engineering, Data Ops en Master Data Management-oplossingen op Snowflake- en Talend-omgevingen aan klanten wereldwijd. Als de eerste Snowflake Rockies-partner in het VK, een Snowflake Select Solutions-partner en een Platinum VAR-partner van Talend, levert Datalytyx diensten voor moderne dataprojecten die snellere, nauwkeurigere analyse en kunstmatige intelligentie (AI) mogelijk maken.

Sinds de oprichting ondersteunt Datalytyx moderne dataprojecten door met behulp van de beste datatools een dataplatform voor analyse en machine learning aan te bieden. Het bedrijf integreert klantomgevingen met platforms van zijn partners - Talend en Snowflake, waardoor één geïntegreerd platform voor data en AI ontstaat. Met zijn beste en slimste talenten, waaronder ontwikkelaars, wetenschappers en analisten, en zijn data-expertise heeft Datalytyx de digitale transformatie voor zijn klanten aangestuurd.

"Elke onderneming heeft het vermogen nodig om op grote schaal onbewerkte gegevens om te zetten in bruikbare informatie. De wereldwijde crisis van nu heeft deze behoefte alleen maar versneld. Gegevens en analyse zullen in combinatie met AI een dominante rol blijven spelen bij het voorspellen, voorbereiden en reageren op veranderende behoeften van het bedrijf", aldus Nitin Rakesh, CEO en directeur van Mphasis. "Samen met Datalytyx en zijn zeer bekwame dataprofessionals zijn wij van mening dat Mphasis een uitgesproken positie heeft om de transformationele projecten van onze wereldwijde klanten verder te voeden. Deze overname zal niet alleen onze next-gen datastrategie versterken, maar zal ook een belangrijke mijlpaal zijn in onze reis om mogelijkheden te creëren die relevant zijn voor de prioriteiten van onze klanten op het gebied van digitalisering."

"We zijn verheugd deel uit te maken van de Mphasis-familie en zijn er vast van overtuigd dat de gezamenlijke visie en capaciteiten een sterke basis voor de toekomst vormen. Onze gezamenlijke expertise zal centraal staan in de next-gen-datastrategie van Mphasis en zal de digitale transformatie van onze klanten wereldwijd verder stimuleren", aldus John Webb, medeoprichter van Datalytyx.

"Datalytyx heeft vanaf het begin van Snowflake Europa in februari 2017 een cruciale rol gespeeld. Datalytyx heeft voortdurend in Snowflake geïnvesteerd en is ons blijven ondersteunen tijdens deze hypergroeiperiode. Datalytyx heeft ons vanaf dag één ondersteund bij datamoderniseringsprojecten, door een beheerd dataplatform te bieden voor analyse en machine learning, waarbij één geïntegreerd platform voor data en AI is ontstaan. We zijn verheugd over de overname van Datalytyx door Mphasis, te zien als strategisch om een wereldleider in dit marktsegment te worden. De basis is stevig gelegd, wat ons allemaal een platform biedt voor schaalgrootte en enorme kansen", aldus Tim Alexander, directeur Alliances EMEA, Snowflake.

"Sinds de samenwerking met het Datalytyx-team ondersteunt het bedrijf moderne dataprojecten, waarbij Talend een voortrekkersrol speelt en een beheerd dataplatform biedt voor analyse en machine learning, met behulp van de beste datatools die samen één geïntegreerd platform voor data en AI vormen. Datalytyx speelde een belangrijke rol bij de afstemming met de klanten, verkoopteams en technologiepartners van Talend voor het leveren van moderne datastacks om de problemen aan te pakken waarmee bedrijven worden geconfronteerd bij een moderne benadering van geavanceerde analyses. We juichen de overname van Datalytyx door Mphasis toe als een geweldige stap om beide bedrijven te versterken met het vermogen en de capaciteit om een wereldleider op dit gebied te worden", aldus Rolf Heimes, Global Head of Business Development bij Talend.

Mphasis (BSE:526299; NSE:MPHASIS ), past technologie van de volgende generatie toe om wereldwijd de bedrijfsvoering van bedrijven te transformeren. Klantgerichtheid is fundamenteel voor Mphasis en wordt weerspiegeld in de Front2Back™-transformatiebenadering van Mphasis. Front2Back™ gebruikt de exponentiële kracht van cloud en cognitieve systemen om klanten en hun eindgebruikers hypergepersonaliseerde (C=X2C2 TM=1) digitale ervaringen te bieden. De benadering die Mphasis hanteert voor servicetransformatie helpt 'de kern te verkleinen' door de toepassing van digitale technologieën in verouderde omgevingen binnen een onderneming, waardoor bedrijven voorop kunnen blijven lopen in een veranderende wereld. De belangrijkste referentiearchitecturen en -tools van Mphasis, snelheid en innovatie met domeinexpertise en specialisatie, zijn de sleutel tot het opbouwen van sterke relaties met grote klanten. Klik hier voor meer informatie.

