MSI IPC lance le MS-C936, un PC compact à quadruple affichage et le MS-CF27, un SBC à haute connectivité pour l'informatique en périphérie industrielle

Adaptées à l'informatique en périphérie, à la vente au détail intelligente et à l'automatisation, ces deux nouvelles plateformes offrent des capacités DDR5 haut de gamme et une prise en charge multi-écrans pour les applications d'AIoT de nouvelle génération.

TAIPEI, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- MSI IPC, leader mondial de l'informatique embarquée de qualité industrielle, a annoncé aujourd'hui le lancement de deux solutions hautement performantes conçues pour répondre aux exigences croissantes de l'ère de l'AIoT : le MS-C936, un PC industriel ultrafin sans ventilateur et le MS-CF27, un ordinateur monocarte (SBC, Single-Board Computer) de 3,5 pouces. Ces versions représentent un effort stratégique de MSI IPC pour favoriser l'expansion verticale dans les domaines de l'informatique en périphérie, de l'automatisation intelligente, de la vente au détail intelligente, de la signalisation numérique et des transports intelligents.

MSI IPC MS-C936 Slim Fanless Box PC with Intel Raptor Lake-P Refresh U-Series

MS-C936 : une petite merveille ultrafine et ultrapuissante

Mesurant seulement 29 mm d'épaisseur, le MS-C936 est un PC compact sans ventilateur équipé de processeurs Intel Raptor Lake-P Refresh de la série U. Il est conçu pour les déploiements dans des espaces restreints qui ne peuvent pas faire de compromis sur la qualité visuelle ou la durabilité.

Débit élevé : les deux ports LAN 2,5 GbE et la prise en charge de 96 Go de mémoire DDR5 offrent une capacité massive de traitement des données.

Quatre écrans indépendants : doté de deux ports HDMI et de deux ports DisplayPort (via USB-C) pour des configurations multi-écrans 4K/8K époustouflantes.

Extension tout en souplesse : équipé de plusieurs emplacements M.2 (touches M, B et E) pour un stockage à grande vitesse et une connectivité sans fil.

Construction de qualité industrielle : la conception sans ventilateur et la résistance aux chocs et aux vibrations conforme à la norme IEC 60068-2 garantissent une fiabilité 24h/24 et 7j/7.

MS-CF27 : SBC compact de 3,5 pouces pour la connectivité industrielle

Le SBC MS-CF27 offre une solution flexible et à faible consommation énergétique pour les passerelles industrielles et la vision industrielle. Construit sur les plateformes Intel Alder Lake-N, Amston Lake et Twin Lake-N, il excelle en matière de connectivité et de gestion de l'énergie.

Connectivité supérieure : doté de quatre ports Gigabit Ethernet Intel, il constitue un choix de premier ordre pour les réseaux industriels et les hubs de transit intelligents.

Intégration flexible des E/S : comprend jusqu'à 6 ports série COM et un triple support d'affichage indépendant (HDMI/DP/LVDS).

Puissance renforcée : compatible avec une tension d'entrée de 12 V à 24 V CC, assurant un fonctionnement stable au sein des réseaux électriques industriels fluctuants.

Façonner l'avenir d'IPC

« Avec l'introduction du MS-C936 et du MS-CF27, MSI IPC continue de repousser les limites de ce qui est possible en matière de design industriel compact », déclare Eunice Huang, vice-présidente de MSI IPC. « Qu'il s'agisse de gérer des écrans numériques haute résolution ou des tâches complexes de mise en réseau en périphérie, ces produits offrent la fiabilité et l'évolutivité dont nos clients ont besoin pour leurs projets AIoT de nouvelle génération. »

Disponibilité

Le MS-C936 et le MS-CF27 sont disponibles immédiatement. Pour obtenir des informations sur les prix ou la configuration, veuillez nous contacter via le formulaire de demande de renseignements.

Pour les spécifications complètes, visitez les sites :

MS-C936 : https://ipc.msi.com/product_detail/Industrial-Computer-Box-PC/Slim-BOX/MS-C936

MS-CF27 : https://ipc.msi.com/product_detail/Industrial-Motherboard/3.5%22-SBC/MS-CF27

À propos de MSI IPC

MSI IPC est spécialisé dans les solutions informatiques embarquées de qualité industrielle. Avec un engagement en faveur de l'innovation et de la qualité, l'entreprise fournit des plateformes robustes et personnalisables pour un large éventail de secteurs, y compris la vente au détail intelligente, la fabrication, l'automatisation, le transport et les systèmes pilotés par l'IA.

Pour plus d'informations, consultez le site https://ipc.msi.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Facebook, et inscrivez-vous à notre lettre d'information pour recevoir les dernières mises à jour et des informations sur nos produits.

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