MUNICIPALES 2026 - Movin'On dévoile 20 propositions de mobilité durable approuvées par les Français

20 propositions de mobilité durable opérationnelles, testées, documentées et transposables

Movin'On part d'une ambition simple : l'urgence écologique et les difficultés socio-économiques demeurant, il faut aider les équipes municipales en portant à leur connaissance des solutions éprouvées et accessibles, localement, des grandes villes aux territoires.

Conçues comme un outil de travail pour les élus locaux, les 20 propositions présentées dans le rapport Bleu Blanc Move sont toutes :

déjà expérimentées en France ou en Europe,

initiables souvent dès la première année de mandat,

compatibles avec les moyens financiers et humains des communes,

adaptées à la diversité des territoires ; urbains, périurbains, ruraux.

Qu'il s'agisse d'incitation aux mobilités décarbonées, d'expérimentation en logistique urbaine, de valorisation des infrastructures existantes (chemins ruraux, accès aux gares) ou encore d'accompagnement au changement de pratiques, le rapport présente pour chaque proposition ses conditions de mise en œuvre, ses coûts, ses impacts et des retours d'expérience concrets.

Elles sont disponibles sur le site movinon.eu.

« La transition de la mobilité n'est ni idéologique ni hors-sol. Elle se construit déjà dans les territoires. Bleu Blanc Move vise à rendre ces solutions visibles, compréhensibles et reproductibles. » souligne Gaël Quéinnec, Directeur général de Movin'On

Une adhésion très large des Français pour les propositions de Bleu Blanc Move

Réalisée en décembre 2025 auprès d'un échantillon national représentatif, l'étude menée par Kantar a évalué les 20 propositions de Bleu Blanc Move à travers un questionnaire mesurant l'intérêt pour un « usage personnel » et pour « sa commune. »

Près de 8 Français sur 10 en moyenne se déclarent intéressés par les solutions proposées.

en moyenne se déclarent intéressés par les solutions proposées. Des propositions recueillent des niveaux d'adhésion élevés, jusqu'à 90 %, notamment celles répondant à des enjeux immédiats de solidarité, de cadre de vie et d'accessibilité.

Bleu Blanc Move : une démarche public-privé animée par Movin'On

Au sein du collectif Movin'On, des contributeurs d'Accenture, Engie, Macif, Michelin, Mobivia et Orange se sont mobilisés pour sélectionner ces propositions parmi plus de 100 reçues. Sur chaque cas, des experts du monde économique, associatif et académique, et des élus locaux ont été consultés.

Les propositions retenues couvrent aussi bien la mobilité des personnes que celle des biens. Elles ont été évaluées selon des critères de faisabilité, de coût, d'impact et d'acceptabilité.

« Avec Bleu Blanc Move, nous avons voulu transformer des solutions de mobilité durable déjà éprouvées en propositions réellement applicables à l'échelle des communes et intercommunalités, avec le rapport coût-impact-acceptabilité le plus élevé possible, compatibles avec les contraintes d'un mandat municipal et acceptables pour les citoyens. » Gaël Quéinnec, Directeur général de Movin'On

À propos de Movin'On

Think-tank d'intérêt général Movin'On, association d'intérêt général, est engagé en faveur d'une mobilité durable, compétitive et déployable à grande échelle. Réunissant 20 entreprises internationales, Movin'On ouvre la voie à des solutions concrètes à impact en Europe et en Afrique, en concertation avec les territoires et les usagers.

Convaincus qu'aucun acteur ne peut répondre seul aux défis systémiques de la mobilité durable, Movin'On fédère plus de 200 acteurs publics et privés afin d'élaborer des feuilles de route opérationnelles et de lever les freins techniques, réglementaires, financiers et culturels au déploiement des solutions, sur l'ensemble des chaines de valeur de la mobilité, tous les modes de transport et à tous les échelons territoriaux, de l'Union Européenne jusqu'aux communes.

