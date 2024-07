MycoWorks dévoile un nouveau matériau issu de sa technologie innovante Fine Mycelium™

Le dernier concept car électrique de luxe de Cadillac, SOLLEI, intègre un mycomatériau biosourcé et co-développé avec MycoWorks

SAN FRANCISCO, 30 juillet 2024 /PRNewswire/ -- La société de biotechnologie MycoWorks annonce aujourd'hui que le dernier concept car de Cadillac, SOLLEI, est le premier véhicule à utiliser un matériau biosourcé à base de mycélium, conçu en collaboration avec General Motors. Présent dans les tapis de charge de la console centrale et les vide-poches des portières, ce nouveau matériau Fine Mycelium™ témoigne de la volonté de Cadillac de montrer la voie en matière de ressources automobiles renouvelables. Le concept car cabriolet au look futuriste a été présenté à la « Cadillac House at Vanderbilt », un bâtiment de pointe situé au cœur du centre technologique mondial de GM à Warren (Michigan, États-Unis).

« Le concept car SOLLEI redéfinit la notion de voyage et l'emploi de matériaux innovants, tout en proposant un design d'inspiration céleste résolument optimiste », affirme Erin Crossley, directrice du design chez Cadillac. « SOLLEI propose une vision, celle d'une expression sans limites et d'une intégration artistique entre le voyage et le loisir. »

En août 2022, GM Ventures (la branche d'investissement de General Motors) annonçait un investissement stratégique dans MycoWorks afin de développer des matériaux Fine Mycelium™ pour la fabrication d'habitacles automobiles durables. La technologie révolutionnaire Fine Mycelium™ de MycoWorks cultive le mycélium (la structure racinaire renouvelable à l'infini des champignons) dans le but d'élaborer une gamme de matériaux innovants et utilisables comme bio-alternatives aux matières plastiques. Depuis le lancement de son premier produit, Reishi™ Fine Mycelium™, en 2020, MycoWorks a su tirer parti de sa technologie pour entrer dans une nouvelle ère du luxe, en nouant des partenariats de développement avec de grands noms de la mode, de la chaussure, de l'ameublement et de l'automobile. Cultivé selon les spécifications uniques du client, Fine Mycelium™ a rendu possible un niveau de gestion sans précédent de la filière des matériaux naturels – permettant ainsi à ses client de cultiver des matériaux sur mesure conformément aux normes et exigences de leur secteur.

« MycoWorks est fière de collaborer avec General Motors sur le développement conjoint d'une toute nouvelle catégorie de mycomatériaux grâce à la technologie Fine Mycelium™, », déclare Matthew Scullin, PDG de MycoWorks. « La collaboration entre MycoWorks, Cadillac et General Motors est une première dans l'automobile et illustre l'immense potentiel de Fine Mycelium™ sur le plan de la mobilité durable, laissant entrevoir un avenir prometteur pour la construction automobile propre et responsable. »

En œuvrant à une plus grande accessibilité du mycélium, MycoWorks vise à répondre aux besoins des entreprises, des marques et des créatifs qui réclament depuis longtemps des matériaux innovants, durables et disponibles à grande échelle. Par ailleurs, l'inauguration en octobre 2023 du premier site de production commerciale Fine Mycelium™ en Caroline du Sud (États-Unis) vise un double objectif : continuer d'approvisionner les primo adoptants en Reishi™ (le matériau phare de MycoWorks) et fournir l'infrastructure nécessaire à la poursuite du développement et de la production à grande échelle d'autres matériaux fabriqués à partir de Fine Mycelium™.

À propos de MycoWorks

En 2013, Philip Ross et Sophia Wang co-fondent MycoWorks, une entreprise de biomatériaux implantée à San Francisco, avec la volonté de proposer au monde de nouveaux matériaux élaborés à partir de mycélium. La technologie brevetée Fine Mycelium™, procédé innovant de fabrication mis au point par MycoWorks qui représente une véritable percée dans la science des matériaux, guide le développement des cellules de mycélium de manière à former des structures cellulaires imbriquées offrant une esthétique, un toucher, une solidité et une durabilité incomparables. Produit phare de l'entreprise, Reishi™ est une nouvelle catégorie de matériau destinée aux plus grandes marques de luxe internationales. Pour plus d'informations, rendez-vous sur mycoworks.com.

CONTACT PRESSE

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2471740/Cadillac_SOLLEI_MycoWorks.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1094666/4835613/MycoWorks_Logo.jpg