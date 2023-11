myPOS propose aux marchands de France la fonction "Tap to Pay" sur l'iPhone

PARIS, 15 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La société de paiement myPOS basée au Royaume-Uni a activé la fonctionnalité Tap to Pay sur iPhone pour les entreprises basées en France. Tap to Pay est disponible dans l'application iOS myPOS Glass et permet aux marchands d'accepter les paiements sans contact directement sur leur iPhone, sans matériel supplémentaire.

Les clients myPOS disposant de téléphones compatibles – iPhone XS ou modèle ultérieur équipé de la dernière version d'iOS – peuvent accepter les paiements sans contact en téléchargeant et en ouvrant l'application myPOS Glass, en saisissant le montant sur l'interface et en présentant leur iPhone au client. En retour, il suffit au client d'utiliser un mode de paiement sans contact comme une carte de crédit ou de débit avec le sans contact, Apple Pay, ou un autre portefeuille numérique.

Andrea Tribolo est une ostéopathe installée à Aix-en-Provence. Pour faciliter le paiement de ses consultations, elle a choisi Tap to Pay sur iPhone avec myPOS. "La fonctionnalité Tap to Pay sur iPhone permet à mes patients de payer leur consultation en un seul geste, en approchant leur carte bancaire de mon iPhone. Cela me permet d'avoir toujours un moyen de paiement par carte pour les consultations à domicile.

Frédéric Delaunay est chauffeur VTC dans la région nantaise. "La fonction Tap to Pay nous permet, à mes clients et moi-même, de gagner du temps lorsque je les dépose sur leur lieu de rendez-vous. Ils sont souvent pressés et cette innovation leur permet en un geste de payer leur course, il leur suffit d'approcher leur carte bancaire ou leur portefeuille nuérique de mon IPhone et le règlement est effectué !

Les marchands qui découvrent la plateforme myPOS peuvent commencer à utiliser Tap to Pay sur iPhone avec myPOS Glass après avoir ouvert un compte myPOS et dès lors que le processus de vérification de compte est finalisé. De plus, en devenant client myPOS, ils bénéficieront d'un compte marchand gratuit, d'une carte professionnelle gratuite et de la réception immédiate de tous les paiements acceptés, sans frais supplémentaires.

La technologie Tap to Pay sur l'iPhone d'Apple utilise les fonctions intégrées de l'iPhone pour préserver la confidentialité et la sécurité des données des entreprises et des clients. Lorsqu'un paiement est effectué, Apple et l'application myPOS ne stockent pas les numéros de carte sur le téléphone ou sur les serveurs d'Apple.

