Nano Retina annonce les résultats préliminaires de la première greffe humaine de son dispositif de rétine artificielle NR600

Le dispositif est conçu pour rétablir la vision des personnes devenues aveugles par dégénérescence maculaire liée à l'âge et par rétinite pigmentaire

Les deux premiers patients ayant reçu ce dispositif en mars 2020 signalent un effet sur leur vision

HERZLIYA, Israël, 30 mars 2020 /PRNewswire/ -- Nano Retina Ltd., société conceptrice du NR600, un dispositif de rétine artificielle qui imite les processus physiologiques naturels de l'œil humain et rétablit la vision fonctionnelle des personnes devenues aveugles par maladies dégénératives rétiniennes, notamment la dégénérescence maculaire liée à l'âge et à la rétinite pigmentaire, a annoncé aujourd'hui les résultats préliminaires des premières greffes humaines de son dispositif de rétine artificielle en mars 2020.

Dans le cadre d'un essai clinique mené dans plusieurs centres en Europe sur 20 patients en vue d'obtenir l'agrément CE du NR600, les deux premiers patients, devenus aveugles par rétinite pigmentaire, ont subi l'opération peu invasive de greffe du dispositif. Les opérations ont toutes deux été menées dans le département d'ophtalmologie de l'hôpital universitaire de Louvain, en Belgique, par le professeur Peter Stalmans, l'un des plus grands spécialistes de la rétine en Europe.

Après l'activation du dispositif, les deux patients ont signalé une modification de leur vision qui devrait s'améliorer, selon les prévisions de Nano Retina, au cours des prochains mois. Concernant le deuxième patient ayant reçu le dispositif, le professeur Stalmans a déclaré : « Quand le dispositif a été activé pour la première fois, le résultat a été extraordinaire : cette patiente était totalement plongée dans l'obscurité depuis 5 ans et elle a immédiatement signalé qu'elle voyait une image au centre de son champ visuel dès que le dispositif a été activé, et elle a pu montrer avec ses mains la taille de l'image qu'elle voyait. Je suis très impressionné par cette expérience. Je travaille depuis plus de 20 ans en tant qu'ophtalmologiste, mais c'est la première fois qu'un patient totalement aveugle retrouve une perception visuelle. »

Yaakov Milstain, PDG de Nano Retina, a déclaré : « Nous sommes particulièrement ravis des résultats qui ont été signalés aujourd'hui. Le dispositif de rétine artificielle NR600 de Nano Retina, qui est selon moi l'un des dispositifs médicaux les plus innovants et les plus avancés au monde, est le fruit d'un effort international mené par une équipe de scientifiques talentueux pendant 10 ans. Nous avons hâte de rétablir la vision de centaines de milliers de personnes devenues aveugles suite à une maladie rétinienne. »

Ilan Neugarten, président du conseil d'administration de Nano Retina et président exécutif de Rainbow Medical, a déclaré : « Nous sommes extrêmement ravis de cet accomplissement remarquable de Nano Retina et nous sommes impatients de terminer l'essai clinique et de lancer le marketing de cette technologie révolutionnaire. »

Nano-Retina (www.nano-retina.com) a été créée en 2009 par Rainbow Medical. La société a développé le NR600, une rétine artificielle miniature, conçue pour rétablir la vision des personnes devenues aveugles par dégénérescence rétinienne. Ce dispositif de pointe est greffé avec une technique peu invasive sous anesthésie locale et devrait permettre d'améliorer la résolution visuelle grâce à sa large grille de nano-électrodes propriétaires.

Rainbow Medical (www.rainbowmd.com) est une société privée d'investissement opérationnel qui crée et cultive des startups, en développant des dispositifs médicaux révolutionnaires, inventés par Yossi Gross, pour traiter divers besoins médicaux non satisfaits.

