Narwal dévoile Flow 2 : un chef-d'œuvre d'innovation utile et d'entretien domestique sans effort

Défini par un nouveau design sculptural, un lavage en profondeur avec serpillière à 60°C et l'intelligence VLM OmniVision, le Narwal Flow 2 transforme l'ordinaire en expérience remarquable.

PARIS, 20 avril 2026 /PRNewswire/ -- Narwal, leader mondial du nettoyage intelligent des sols et l'une des cinq plus grandes marques d'aspirateurs au monde, annonce aujourd'hui le lancement du Narwal Flow 2, son modèle phare 2026, conçu pour dépasser la simple automatisation et atteindre un véritable équilibre domestique.

Issu de dix années d'innovation centrée sur l'utilisateur, le Flow 2 incarne l'expression ultime de la philosophie « CleanFlow » de Narwal, une approche du design qui privilégie la finesse des détails et l'intuition humaine plutôt que la puissance brute.

Le Narwal Flow 2 marque un tournant dans la robotique domestique grâce à sa capacité à maintenir un environnement impeccable via un flux continu d'eau chauffée à 60°C, renouvelé en permanence. Ce système diffuse une chaleur douce et assainissante, capable d'éliminer efficacement les résidus du quotidien tout en restant compatible avec une grande variété de sols.

Grâce à cet accès constant à une eau propre et renouvelée, le robot devient une solution entièrement autonome, libérant enfin l'utilisateur de toute contrainte de surveillance. Cette fluidité d'utilisation est rendue possible par le système autonome NarMind™ Pro 2.0 et le modèle révolutionnaire VLM OmniVision, capables d'anticiper les situations du quotidien avec une précision quasi humaine, pour un nettoyage fiable et un intérieur plus agréable à vivre au quotidien.

« Chez Narwal, nous pensons que la technologie doit servir la vie, jamais la détourner », déclare Junbin Zhang, CEO de Narwal. « Flow 2 ne cherche pas l'effet spectaculaire, mais une simplicité réfléchie qui allège les tâches du quotidien. Chaque détail, de la fluidité de ses mouvements à la douceur de son interface, est conçu pour offrir plus de temps et de sérénité. »

L'art de la performance en nettoyage en profondeur

FlowWash : un nettoyage en profondeur à 60°C

Le Flow 2 se distingue par son système FlowWash amélioré, une innovation majeure en entretien des sols, qui remplace le lavage traditionnel par un cycle d'eau renouvelé en continu.

Au cœur de cette technologie se trouve la serpillière Track Mop, une rupture avec les rouleaux standards. Là où les rouleaux classiques effleurent la surface, la Track Mop est conçue pour agir en profondeur grâce à une surface de contact plus large, un temps de contact prolongé et une meilleure désincrustation des saletés. Le tout associé à une pression constante de 12N, garantissant un nettoyage uniforme et en profondeur.

Pour une hygiène optimale, 16 buses diffusent en continu de l'eau chauffée à 60°C. Cette température, précisément calibrée, permet de dissoudre instantanément les résidus tout en respectant les sols.

Contrairement aux systèmes classiques qui recyclent l'eau sale, le Flow 2 intègre un racleur qui élimine les saletés en temps réel et dirige l'eau usée vers un réservoir dédié. Résultat : seule une eau propre est utilisée, pour une finition impeccable et sans traces, avec une efficacité multipliée par 7 par rapport aux générations précédentes.

Une puissance d'aspiration de 31 000 Pa et la technologie CarpetFocus™

Le Flow 2 intègre un moteur d'aspiration record de 31 000 Pa pour un nettoyage complet des saletés sèches.

Cette puissance est optimisée par la technologie CarpetFocus™, qui crée une étanchéité parfaite avec les fibres des tapis grâce à une plaque de pression adaptative. Résultat : une aspiration en profondeur des poussières incrustées, comparable à celle d'un aspirateur à main haut de gamme.

Le système DualFlow anti-enchevêtrement garantit quant à lui un fonctionnement continu sans intervention manuelle.

Une intelligence contextuelle : VLM OmniVision

Grâce au modèle VLM OmniVision et à ses deux caméras RGB 1080p, le Flow 2 ne se contente pas d'éviter les obstacles, il comprend son environnement. Il distingue par exemple les jouets, les câbles, les meubles fragiles et adapte sa trajectoire avec une précision millimétrique.

Cette intelligence permet des modes spécifiques « Family-First », comme Pet Care ou Baby Care pour un nettoyage silencieux et ciblé, respectueux des occupants les plus sensibles.

Entretien entièrement automatisé

La station tout-en-un assure un entretien sans effort : stérilisation thermique à 100°C, accessoire anti-calcaire pour protéger le circuit d'eau, distributeur automatique de détergent, sac à poussière de 2,4 L (jusqu'à 120 jours sans maintenance) ou bien encore séchage à air chaud à 60°C.

Une version compacte (28 cm de hauteur) est également disponible pour les espaces réduits.

Interaction intuitive et personnalisée

Le Flow 2 s'intègre parfaitement dans l'écosystème de la maison connectée : personnalisation via l'application Narwal, ajustement de la puissance et de l'humidité, nettoyage adaptatif en temps réel

Compatible avec Alexa, Google Home ou Siri et pilotable à la voix avec « Hey Nawa », il s'adapte aux besoins spécifiques de chaque foyer.

Design architectural : la technologie comme élément décoratif

Le Flow 2 adopte une approche esthétique assumée : finition en verre dépoli, silhouette carrée chanfreinée, éclairage « Cyber Glow » discret. Alliant performance et élégance, il affiche un profil ultra-fin de 95 mm, idéal pour accéder aux zones difficiles.

Prix et disponibilité

Le Narwal Flow 2 est lancé dès aujourd'hui sur Amazon et sur le site officiel Narwal, avec une offre spéciale du 20 avril au 6 mai :

Flow 2 / station standard : 1 099 € (au lieu de 1 299 €)

Flow 2 / station compacte : 1 299 € (au lieu de 1 499 €)

Avantages inclus :

pack d'accessoires offert (valeur 219 €)

garantie étendue à 3 ans

paiement en plusieurs fois sans frais

A propos de Narwal

Fondée en 2016 par Junbin Zhang, Narwal conçoit des produits innovants qui transforment le quotidien.

Chaque solution développée répond à des problématiques concrètes, avec une attention particulière portée à la compréhension des besoins utilisateurs grâce à une recherche et un développement approfondi. Cette démarche a donné naissance à plusieurs premières mondiales, telles que la serpillière auto-nettoyante, la technologie DirtSense pilotée par IA, ou encore le système Zéro-enchevêtrement. Chaque détail est minutieusement étudié pour offrir des produits à la fois performants et esthétiques, alliant design et fonctionnalité au service d'un quotidien simplifié.

Figurant parmi les cinq premières marques mondiales d'aspirateurs, Narwal équipe plus de 5 millions de foyers présents en Europe, en Amérique du Nord, ainsi qu'en Corée du Sud et en Australie.

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