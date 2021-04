Nasus Pharma communique des données démontrant l'efficacité in vitro du spray antiviral intranasal Taffix® contre les variantes britannique et sud-africaine du SARS-CoV-2

TEL AVIV, Israël, 21 avril 2021 /PRNewswire/ -- Nasus Pharma, une société biopharmaceutique privée en phase clinique qui développe une gamme de produits intranasaux à base de poudre (PBI) pour répondre aux conditions médicales graves et aux menaces à la santé publique, a communiqué aujourd'hui les données d'une étude in vitro menée en collaboration avec le Central Virology Laboratory, Ministry of Health, Public Health Services, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Ramat Gan, Israël, qui ont démontré que la couche de gel produite par la poudre Taffix® après l'administration d'une dose infectieuse du virus dans une culture de tissus, bloque efficacement 100 % des deux nouvelles variantes hautement infectieuses du virus SARS-CoV-2 (les variantes « britannique » et « sud-africaine »), comme l'a démontré le test qPCR des cellules incubées avec Taffix inoculées avec les virus.

« Ces importants résultats sont conformes à des études in vitro antérieures réalisées avec Taffix, où 99,99 % des virus SARS-CoV-2 ont été bloqués par Taffix[1], ainsi que d'autres virus connus pour provoquer des infections des voies respiratoires supérieures. Il est important de noter que ces résultats corroborent l'expérience clinique réelle avec Taffix, où le risque de contracter la COVID a été réduit de 78% après un événement de « super-propagation[2]. » Ces résultats cohérents sur plusieurs souches de virus prouvent l'activité non spécifique robuste contre la transmission de plusieurs virus respiratoires », a déclaré le Dr Dalia Megiddo, Présidente Directrice Générale chez Nasus Pharma. « Les résultats de l'étude confirment à nouveau la polyvalence de notre technologie contre divers virus respiratoires, y compris le SARS-CoV-2 et ses nouvelles variantes, et le potentiel de Taffix comme couche de protection supplémentaire importante contre l'infection.

Udi Gilboa, président du conseil d'administration de Nasus Pharma, a ajouté : « Il y a un besoin urgent de solutions permettant de reprendre les activités économiques et sociales en toute sécurité. La dynamique changeante du virus et l'apparition continue de mutations supplémentaires constituent un défi pour la santé publique. Nos nouvelles données démontrent que Taffix peut être utile pour prévenir la propagation de ces nouvelles variantes en plus de toutes les autres mesures de sécurité recommandées. Avec l'utilisation croissante de Taffix dans le monde, nous avons appris à quel point une couche de protection supplémentaire est importante pour faciliter le retour à la normale.

Taffix®, actuellement vendu dans plus de 20 pays en Europe, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient, a été mis au point pour créer un microenvironnement acide dans le nez, qui empêche les virus de pénétrer dans les cellules nasales et de les infecter. Il est désormais prouvé que le nez est la principale porte d'entrée dans le corps pour les infections virales dues aux gouttelettes aéroportées, y compris le SARS-COV-2. La poudre de Taffix® crée un gel acidifié unique et fin sur les muqueuses nasales dont l'efficacité est d'au moins 5 heures ; protégeant ainsi de manière significative les cellules nasales contre les virus inhalés grâce à une protection à la fois mécanique et chimique. Ainsi, Taffix® pourrait devenir une nouvelle protection importante pour empêcher les nouveaux variants du SARS-COV-2 de se propager davantage en plus des nombreuses mesures préventives mises en œuvre de nos jours.

À propos de Nasus Pharma :

Grâce à sa technologie unique de microsphères, Nasus Pharma développe un certain nombre de produits intranasaux à base de poudre destinés à aider les patients dans des situations d'urgence telles que l'overdose d'opioïdes et les chocs anaphylactiques.

L'administration intranasale est la plus adaptée à de telles situations, dans lesquelles une administration rapide des médicaments est nécessaire. Ce mode d'administration n'est pas invasif et a d'autres avantages comme la rapidité d'administration, la facilité d'utilisation et la sécurité. La gamme de produits de Nasus comprend un certain nombre de programmes : Naloxone Intranasal (étude pivot terminée) et Épinéphrine Intranasale (étude de phase 2 terminée) ainsi que des programmes pré-cliniques de démonstration de faisabilité (POC).

[1] Mann, Barbara J., et al. « La poudre nasale Taffix® forme une barrière efficace contre le SRAS-CoV-2 » Biomedical Journal of Scientific & Technical Research 33.3 (2021): 25843-25845

[2] Klang Shmuel, Megiddo Dalia, Lapidot Tair & Naparstek Yaakov (2021). Low pH Hypromellose (Taffix) nasal powder spray could reduce SARS-CoV-2 infection rate post mass-gathering event at a highly endemic community: an observational prospective open label user survey, Expert Review of Anti-infective Therapy, DOI : 10.1080/14787210.2021.1908127

