Natalia Vodianova investit dans la marque suisse de beauté et de longévité NIANCE

ZURICH, July 5, 2024 /PRNewswire/ -- Swiss Health & bioBeauty AG, propriétaire de la prestigieuse marque de beauté et de longévité NIANCE, annonce que Natalia Vodianova, mannequin de renommée internationale, philanthrope et investisseuse, est devenue l'un des principaux actionnaires de NIANCE. Ce partenariat stratégique marque une étape importante dans le parcours de la marque vers la notoriété mondiale.

À propos de NIANCE

NIANCE est une marque zurichoise de soins de la peau et de compléments alimentaires de luxe, le secret le mieux gardé de Suisse en matière de beauté et de longévité. Célébrée pour sa biotechnologie révolutionnaire, FERNESSE™, cette technologie permet de libérer toute la puissance triple-biotique (prébiotiques, probiotiques et postbiotiques) de ses ingrédients actifs, augmentant ainsi considérablement la biodisponibilité des nutriments. En s'attaquant à la cause première du vieillissement, NIANCE associe les meilleurs ingrédients naturels des Alpes suisses à des avancées biotechnologiques suisses de pointe pour promouvoir le rajeunissement et le vieillissement en bonne santé.

Le lien entre Natalia Vodianova et NIANCE

Natalia Vodianova partage son parcours personnel avec NIANCE :

"Au début de l'année 2021, on m'a présenté NIANCE et j'ai immédiatement ressenti une profonde connexion avec sa philosophie et ses produits. NIANCE se distingue des centaines de produits de soins de la peau que j'ai essayés. En raison de mes activités de mannequin, de mes activités sociales et de mes voyages, ma peau est constamment agressée par le maquillage, la lumière et les polluants. Les produits NIANCE m'aident à retrouver une peau éclatante et une vitalité générale.

La crème NIANCE Premium Glacier Facial Cream, avec sa formule luxueuse, hautement efficace et propre, est devenue un élément essentiel de ma routine de soins de la peau. Ma peau est hydratée, ferme, éclatante et visiblement plus jeune.

Tout aussi impressionnant, VITALITY de GENR8® Biotic Supplements, qui stimule mes niveaux d'énergie, soutient la santé intestinale et améliore le bien-être général.

Je crois fermement à la santé intestinale - un intestin sain mène à un corps sain, car près de 80 % de notre immunité se trouve dans l'intestin. C'est pourquoi NIANCE aborde toujours les questions de beauté et de longévité à la racine".

Commentaires du directeur général

Marnix Ettema, PDG de NIANCE, souligne les valeurs fondamentales de la marque : "Notre croissance est le fruit d'investissements importants dans l'innovation et la qualité de nos produits, ce qui nous permet d'avoir une clientèle fidèle dans le monde entier. Malgré un marketing minimal, NIANCE est aujourd'hui présent dans une trentaine de pays, avec un taux de renouvellement des achats en ligne exceptionnellement élevé de 71 %. Nous comptons parmi nos clients des médecins, des célébrités et des personnalités de premier plan qui soutiennent nos produits de manière authentique et non rémunérée".

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2454242/NataliaVodianova_2024.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2454244/Niance_16_08_212394.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2454246/niance_0866_ret3.jpg