NAVEE dévoile des innovations en mobilité haute performance et s'étend aux scénarios d'extérieur au CES 2026

LAS VEGAS, 8 janvier 2026 /PRNewswire/ -- NAVEE, un innovateur de premier plan en mobilité intelligente, a dévoilé une gamme diversifiée au CES® 2026, notamment la trotinette électrique UT5 Ultra X, le chariot de golf Eagle F1X et la moto tout-terrain Storm X Pro, soulignant la façon dont ses technologies de mobilité de base s'étendent à une gamme plus large de scénarios en plein air.

L'UT5 Ultra X, la première trotinette électrique au monde au design inspiré des supercars, établit une nouvelle norme audacieuse en matière de mobilité électrique haute performance. Conçue comme une trotinette tout-terrain, elle offre une accélération extrême de 0 à 19 km/h en seulement 1,98 seconde, grâce à un système à double moteur de 2 400W ×2, et atteint une vitesse de pointe de 70 km/h.

Le chariot de golf électrique Eagle F1X est le deuxième modèle de la marque après le lancement de son premier chariot électrique, la série Birdie 3, en septembre 2025. Il intègre la vision artificielle, la technologie UWB et la navigation GPS, avec un accès à plus de 40 000 cartes de parcours. Ces capacités permettent d'éviter les obstacles de manière intelligente et de suivre automatiquement le parcours, ce qui témoigne de l'expansion continue de NAVEE dans un nouveau segment de l'industrie et de l'extension de son expertise en matière de mobilité dans le domaine du golf et des loisirs de plein air.

La moto tout-terrain Storm X Pro marque l'entrée de NAVEE dans la catégorie tout-terrain haute performance, élargissant ainsi son portefeuille de produits au-delà de la mobilité urbaine. Conçue pour offrir d'excellentes performances tout en restant accessible à un large éventail de pilotes, elle offre une maniabilité et une fiabilité à toute épreuve sur les terrains difficiles, ce qui permet de vivre diverses expériences de conduite en plein air.

« NAVEE s'engage à créer des solutions de mobilité polyvalentes qui répondent aux besoins des différents modes de vie », déclare Jian Lu, CEO de NAVEE. « Grâce à une innovation continue, nous nous efforçons d'élargir notre gamme de produits tout en proposant des solutions durables et performantes qui inspirent les utilisateurs et leur donnent les moyens d'agir. »

Les produits Navee sont désormais disponibles dans les magasins Fnac et peuvent également être commandés sur le site officiel.

NAVEE continuera de soutenir la mobilité intelligente et performante et à s'étendre à des applications extérieures plus larges, en créant un écosystème de produits complet pour prendre en charge un large éventail de cas d'utilisation et d'environnements.

NAVEE a également dévoilé d'autres produits au CES 2026, notamment un chariot électrique, les scooters électriques NT Series et la voiture volante WaveFly. Des images et de plus amples informations sont disponibles dans le dossier de presse de NAVEE.

