Newel Health et Gerresheimer lancent une collaboration stratégique pour soutenir les entreprises pharmaceutiques à l'ère des thérapies numériques intégrées

La collaboration associe la plateforme H-Core de Newel Health, les dispositifs médicaux numériques réglementés et les capacités d'IA à l'expertise de Gerresheimer en matière d'administration de médicaments et d'emballage primaire, étendue grâce aux solutions de santé numérique et aux points de contact établis en pharmacie, pour déployer des thérapies médicamenteuses et numériques intégrées qui permettent la génération de données dans le monde réel et la médecine personnalisée à l'échelle.

BÂLE, Suisse, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- Newel Health, une société qui conçoit, développe et exploite des dispositifs médicaux numériques (SaMD) pour les partenaires des sciences de la vie, et Gerresheimer, un fournisseur innovant de systèmes et de solutions pour les systèmes d'administration de médicaments, les dispositifs médicaux, les emballages primaires pharmaceutiques et les solutions de santé numérique, ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à soutenir les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques dans le développement de terminaux numériques, de dispositifs médicaux numériques et de solutions médicament+numérique intégrées.

La collaboration rassemble :

l'expertise de Newel Health dans les dispositifs médicaux numériques réglementés (SaMD), basée sur sa plateforme H-Core , des algorithmes de qualité clinique, des analyses basées sur l'IA et des expériences numériques centrées sur le patient ; et

dans les dispositifs médicaux numériques réglementés (SaMD), basée sur sa , des algorithmes de qualité clinique, des analyses basées sur l'IA et des expériences numériques centrées sur le patient ; et les capacités de Gerresheimer au niveau du système dans les domaines de l'administration des médicaments, de l'emballage primaire, de la santé numérique et des points de contact établis dans les pharmacies, permettant l'intégration, le déploiement et l'activation des composants numériques avec les thérapies à base de médicaments et les flux de travail des patients.

Ensemble, Newel Health et Gerresheimer se positionnent comme des partenaires stratégiques pour les entreprises pharmaceutiques qui cherchent à intégrer des points finaux numériques, des données du monde réel et l'IA dans le développement clinique et la commercialisation, sans avoir besoin de construire une pile numérique et de dispositifs complète en interne.

« L'expertise de Gerresheimer en matière d'administration de médicaments, de fabrication et d'appareils connectés, associée à la science, à la plateforme H-Core et aux appareils médicaux numériques de Newel Health, aidera les sociétés pharmaceutiques à apporter une médecine personnalisée aux patients de manière sûre et fiable », déclare Ervin Ukaj, CEO de Newel Health. « En combinant notre expertise en SaMD, nos données du monde réel et nos capacités d'IA avec la présence mondiale de Gerresheimer, les dispositifs connectés, l'emballage et les capacités en matière de santé numérique, nous aidons les entreprises pharmaceutiques à concevoir et à mettre à l'échelle des terminaux numériques, des dispositifs médicaux numériques réglementés et des solutions médicament+numérique intégrées dans de multiples indications. »

« Notre collaboration avec Newel Health souligne la position de Gerresheimer en tant que fournisseur de systèmes et de solutions à l'interface des médicaments, des dispositifs ou des emballages et des solutions numériques », déclare Mithun Ratnakumar, directeur, responsable de la numérisation et des nouveaux modèles commerciaux, Gerresheimer. « Ensemble, nous permettons aux entreprises pharmaceutiques de déployer des solutions conformes et évolutives sans devoir construire ni exploiter l'ensemble de l'infrastructure numérique et des dispositifs. »

Champ d'application du partenariat : terminaux numériques, données du monde réel, IA et médicament+dispositif+numérique

Dans le cadre de ce partenariat, Newel Health et Gerresheimer travailleront avec des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques pour :

Concevoir et valider des critères d'évaluation numériques à l'aide de données générées par des appareils et des capteurs connectés, permettant une mesure plus continue et plus objective de l'état des patients dans les études cliniques et les contextes post-commercialisation.

à l'aide de données générées par des appareils et des capteurs connectés, permettant une mesure plus continue et plus objective de l'état des patients dans les études cliniques et les contextes post-commercialisation. développer et exploiter des dispositifs médicaux numériques (SaMD) basés sur la plateforme H-Core de Newel , permettant le suivi, la prise de décision, les outils d'observance et le suivi des symptômes alignés sur des thérapies spécifiques et des parcours cliniques.

basés sur la , permettant le suivi, la prise de décision, les outils d'observance et le suivi des symptômes alignés sur des thérapies spécifiques et des parcours cliniques. Permettre l'accès aux données du monde réel (RWD) et des perspectives pilotées par l'IA en combinant les appareils connectés, les SaMD et une infrastructure de données sécurisée pour générer des ensembles de données longitudinales de haute qualité et des analyses avancées pour les sponsors.

en combinant les appareils connectés, les SaMD et une infrastructure de données sécurisée pour générer des ensembles de données longitudinales de haute qualité et des analyses avancées pour les sponsors. Construire des solutions intégrées médicament+dispositif+numérique, où les plateformes d'administration de médicaments et de dispositifs connectés de Gerresheimer sont conçues avec le SaMD basé sur H-Core de Newel, les modèles d'IA et l'expérience utilisateur pour former une solution cohérente et conforme à la réglementation autour du médicament.

Cette approche combinée permet aux entreprises pharmaceutiques d'aller au-delà des projets pilotes isolés et de créer des actifs numériques et de données évolutifs et reproductibles qui peuvent être déployés dans tous les domaines thérapeutiques et sur tous les marchés

À propos de Newel Health

Newel Health (qui fait partie du Future Health Ventures Group) conçoit, développe et exploite des dispositifs médicaux numériques (logiciels en tant que dispositifs médicaux, SaMD) en collaboration avec des partenaires pharmaceutiques, biotechnologiques et de technologies médicales. En utilisant sa plateforme H-Core pour construire des dispositifs médicaux numériques, Newel combine la recherche clinique, la science comportementale et l'analyse basée sur l'IA dans un cadre réglementaire pour fournir des solutions numériques personnalisées pour les maladies non transmissibles.

Le portefeuille de Newel comprend Rohkea, une thérapie numérique de classe IIa basée sur la VR pour les douleurs chroniques, et Amicomed, une thérapie numérique certifiée pour l'hypertension conçue pour avoir un impact réel et déployée par le biais des payeurs, des entreprises de bien-être et des canaux directs. Ces produits font partie d'un portefeuille plus large de solutions basées sur H-Core dans les domaines des maladies cardiométaboliques, des neurosciences et de la douleur chronique, développées pour répondre aux besoins cliniques concrets des patients et pour aider les entreprises pharmaceutiques à mettre en place des points d'aboutissement numériques évolutifs, des programmes SaMD et des programmes médicamenteux et numériques.

À propos de Gerresheimer

Gerresheimer est un fournisseur de solutions et de systèmes innovants et un partenaire mondial pour les industries pharmaceutique, biotechnologique et cosmétique. L'entreprise propose un portefeuille complet d'emballages pharmaceutiques, de systèmes d'administration de médicaments, de dispositifs médicaux et de solutions numériques pour l'assistance thérapeutique. Gerresheimer veille à ce que les médicaments soient délivrés en toute sécurité et administrés de manière fiable au patient. Avec plus de 13 000 employés et 39 sites de production en Europe, en Amérique et en Asie, Gerresheimer est présent dans le monde entier et produit localement pour les marchés régionaux.

www.gerresheimer.com

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