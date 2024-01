Newgen Software lance son accélérateur de gestion de contenu cloud sur Guidewire Marketplace

NOIDA, Inde, 23 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Newgen a annoncé la disponibilité de ses accélérateurs de pointe certifiés Guidewire Cloud sur Guidewire Marketplace . Cette collaboration passionnante ouvre un monde de possibilités pour les utilisateurs de Guidewire ClaimCenter et PolicyCenter sur Guidewire Cloud, améliorant ainsi leur expérience globale et leur efficacité.

La plateforme cloud fiable de services de contenu de Newgen est conçue pour rationaliser la gestion du cycle de vie du contenu, assurer l'archivage sécurisé du contenu et favoriser la collaboration en temps réel tout en priorisant la confidentialité et la sécurité. Parfaitement intégrée à la plateforme Guidewire Cloud, la plateforme de Newgen établit un lien vital entre les documents essentiels et les données de réclamations, ainsi que les informations de politique. Cette intégration simplifie l'accès et la gestion des documents, améliorant encore les capacités des solutions cloud de Guidewire.

Avec la plateforme Contextual Content Services Cloud de Newgen, les clients de Guidewire obtiennent :

Tous les avantages de la gestion de contenu d'entreprise dans le cloud intégrée à la plateforme Guidewire Cloud;

Une meilleure expérience client;

Une augmentation de la productivité des ressources clés comme les agents de souscription et de réclamations;

Un délai d'exécution plus rapide avec un accès facile à l'information;

Une productivité accrue des utilisateurs et une meilleure prise de décision;

Une collaboration accrue entre les principaux intervenants;

Une plus grande conformité aux exigences réglementaires.

« Notre plateforme, récemment reconnue comme leader dans le rapport Forrester Wave du premier trimestre de 2023, permet aux entreprises de se lancer dans un parcours de transformation numérique holistique avec des capacités complètes de gestion de contenu sur le cloud », a déclaré Rajvinder S. Kohli, vice-président principal des ventes chez Newgen. « Ce partenariat entre Newgen et Guidewire ouvre la voie aux assureurs pour exploiter le potentiel de la technologie cloud, réorganiser leurs flux de travail conventionnels et évoluer vers des entreprises centrées sur le client, axées sur le numérique, axées sur la valeur et très efficaces. »

Ce partenariat représente également une étape importante dans la fourniture de fonctionnalités améliorées au secteur de l'assurance, offrant une expérience transparente et sécurisée pour les utilisateurs de ClaimCenter et PolicyCenter sur Guidewire Cloud. Avec les accélérateurs cloud innovants Ready for Guidewire de Newgen désormais disponibles, les professionnels de l'assurance peuvent s'attendre à une efficacité et une productivité accrues dans la gestion des documents critiques, offrant ainsi un service supérieur à leurs clients.

À propos de Newgen

Newgen est le principal fournisseur d'une plateforme de transformation numérique unifiée avec des capacités natives d'automatisation des processus , de services de contenu , de gestion de la communication , et d' IA/ML . À l'échelle mondiale, les entreprises prospères s'appuient sur la célèbre plateforme d'application low code de Newgen pour développer et déployer sur le cloud des applications commerciales complexes axées sur le contenu et attrayantes pour les clients. De l'intégration aux demandes de service, en passant par le crédit et l'approbation, et pour de nombreux autres cas d'utilisation dans tous les secteurs d'activité, Newgen permet de simplifier les choses avec rapidité et agilité.

Contact pour les médias :

[email protected]