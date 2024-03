Nirmata étend sa plateforme de sécurité et de gouvernance aux pipelines de code

SAN JOSE, Californie, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- Nirmata, fournisseur de solutions de sécurité et de conformité pour le cloud, a annoncé aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités pour son produit phare, Nirmata Policy Manager. Face à l'augmentation actuelle des menaces à la sécurité du cloud, la détection des intrusions n'est plus suffisante car le mal est peut-être déjà fait. C'est pourquoi Nirmata a développé Nirmata Policy Manager pour prévenir proactivement les menaces en éliminant les mauvaises configurations de sécurité et de conformité à travers les clusters Kubernetes, les pipelines CI/CD et les services cloud.

Les équipes de la plateforme, les professionnels de la sécurité et les développeurs peuvent s'appuyer sur l'interface conviviale de Nirmata Policy Manager pour appliquer les meilleures pratiques de configuration, ce qui permet d'améliorer les postures de sécurité, de simplifier la gestion et de réduire les coûts. Nirmata Policy Manager étend la puissance de l'open source Kyverno en fournissant une visibilité centralisée, des flux de travail collaboratifs, une analyse hors ligne, une auto-remédiation et des rapports de conformité complets dans une plateforme unifiée.

Pour améliorer sa valeur pour les clients, Nirmata Policy Manager ajoute maintenant une remédiation simplifiée pour les politiques de sécurité de Kubernetes, et l'analyse de l'infrastructure en tant que code pour Terraform, Docker et d'autres outils IaC dans les référentiels Git.

Jim Bugwadia, PDG de Nirmata, a déclaré : « Avec Nirmata Policy Manager, les équipes d'ingénierie des plateformes natives du cloud qui luttaient pour fournir une automatisation en libre-service à travers plusieurs outils et services, peuvent maintenant améliorer l'expérience des développeurs sans compromettre la sécurité. »

Les commentaires des clients en situation réelle reflètent ces avantages. Kuldeep Tomar, CISO chez Games24x7 a commenté : « La protection des données des utilisateurs est primordiale, et nous avons collaboré avec des partenaires fiables tels que Nirmata Policy Manager pour renforcer considérablement notre posture de sécurité dans les environnements Kubernetes. Pour renforcer nos systèmes de sécurité des données des utilisateurs, nous avons mis en œuvre les normes de sécurité Pod et les repères CIS afin d'établir un cadre robuste qui fortifie notre infrastructure conformément à la conformité de l'industrie. Nos efforts incessants ont permis d'établir de nouvelles normes en matière de protection des actifs numériques de nos utilisateurs, ce qui nous permet de leur fournir un environnement de jeu sécurisé. »

À propos de Nirmata :

Nirmata est un fournisseur de technologie à croissance rapide qui fournit des logiciels en tant que service pour la gouvernance, la sécurité et la conformité natives du nuage. Les solutions de Nirmata sont déployées par des milliers d'utilisateurs dans le monde entier, en particulier dans les secteurs réglementés tels que les services bancaires et financiers, les services publics, les soins de santé et les sciences de la vie. Nirmata est le créateur et le principal mainteneur de Kyverno, le populaire moteur de politique de la CNCF. Les solutions commerciales de Nirmata, Nirmata Policy Manager et Nirmata Enterprise, s'appuient sur Kyverno pour fournir l'observabilité, les flux de travail et les intégrations pour les clients du Fortune 2000.

Pour en savoir plus sur Nirmata Policy Manager et Nirmata Enterprise, rendez-vous sur https://nirmata.com/. Pour en savoir plus sur Kyverno OSS, rendez-vous sur https://kyverno.io/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2365552/Nirmata_Logo.jpg