Nitinotes étend la commercialisation de son produit en Europe avec les premières interventions EndoZip™ réalisées en France dans un cadre commercial

Les études menées par la professeure Silvana Perretta mettent en évidence le potentiel des technologies ESG automatisées pour élargir leur adoption tant en endoscopie que dans les spécialités chirurgicales

CAESAREA, Israël, 29 juin 2026 /PRNewswire/ -- Nitinotes Ltd., développeur du système de suture automatisé EndoZip™ destiné à la gastroplastie endoscopique par manchon (ESG), a annoncé aujourd'hui la réussite des premières interventions commerciales réalisées avec EndoZip™ en France. Ces interventions ont été réalisées à l'Institut de chirurgie guidée par l'image (IHU Strasbourg) à Strasbourg, en France, sous la direction du professeur Silvana Perretta, responsable du service de chirurgie de l'intestin antérieur et d'endoscopie gastro-intestinale avancée.

Cette étape marque une nouvelle avancée majeure dans l'expansion commerciale de Nitinotes en Europe, après ses récents lancements en Italie et en Espagne. Le fait que le professeur Perretta ait adopté EndoZip témoigne de l'intérêt croissant pour l'ESG chez les médecins spécialisés dans l'endoscopie avancée, la chirurgie bariatrique et la chirurgie de l'intestin antérieur, ce qui confirme le potentiel de l'automatisation pour élargir l'accès aux traitements mini-invasifs de l'obésité.

Reconnu comme une figure de proue au niveau international dans les domaines de l'innovation chirurgicale, de l'endoscopie thérapeutique et des interventions gastro-intestinales mini-invasives, le professeur Perretta a joué un rôle de premier plan dans le développement d'approches intégrées pour le traitement de l'obésité et des pathologies de l'intestin antérieur.

« L'obésité reste l'un des défis sanitaires les plus importants à l'échelle mondiale, et il est de plus en plus crucial d'élargir l'accès aux options thérapeutiques peu invasives », a déclaré le professeur Perretta. « Les technologies qui simplifient l'exécution des procédures et réduisent la complexité technique sont susceptibles de favoriser une adoption plus large de l'ESG dans différentes spécialités médicales. Ma première expérience avec EndoZip s'est avérée prometteuse, et j'ai hâte d'évaluer plus en détail son rôle dans la pratique clinique. »

La gastroplastie endoscopique par manchon s'est imposée comme une option peu invasive pour les patients souhaitant perdre du poids de manière significative sans recourir à la chirurgie. Cependant, son adoption s'est historiquement limitée à un nombre relativement restreint d'endoscopistes très expérimentés, en raison de la complexité technique liée aux systèmes de suture endoscopiques classiques.

« L'une de nos convictions fondamentales a toujours été que l'automatisation peut contribuer à libérer tout le potentiel de l'ESG en rendant cette procédure plus accessible à un plus grand nombre de médecins », a déclaré Lloyd Diamond, PDG de Nitinotes. « Les premières interventions réalisées en France, sous la direction du professeur Perretta à l'IHU de Strasbourg, revêtent une importance particulière car elles témoignent de l'intérêt non seulement des endoscopistes expérimentés, mais aussi des chirurgiens de référence dans les domaines de la chirurgie bariatrique et de la chirurgie de l'intestin antérieur, ce qui conforte notre conviction que l'automatisation peut contribuer à étendre l'adoption de l'ESG à un plus large éventail de praticiens. »

EndoZip est un système automatisé de suture endoluminale conçu pour simplifier la rapprochement des tissus lors des interventions endoscopiques destinées au traitement de l'obésité. En automatisant les étapes clés de la suture, ce système vise à réduire la complexité technique et à favoriser une approche plus standardisée de la gastroplastie endoscopique en manchon (ESG).

Ces premières applications cliniques en France font suite à des interventions récentes réalisées avec EndoZip en Italie et en Espagne, ce qui témoigne de la dynamique commerciale soutenue et de l'adoption croissante de cette technologie par les médecins depuis l'obtention du marquage CE.

EndoZip bénéficie du marquage CE en Europe et son utilisation est actuellement réservée à des fins de recherche aux États-Unis.

À propos de Nitinotes

Nitinotes est une société privée spécialisée dans les dispositifs médicaux, pionnière dans le domaine des technologies de suture endoluminale automatisée destinées au traitement de l'obésité. Le système phare de la société, EndoZip™, est une plateforme ESG entièrement automatisée, conçue pour favoriser une approche standardisée de la suture endoluminale. EndoZip™ a récemment obtenu le marquage CE, ce qui autorise sa commercialisation dans l'Union européenne et sur les autres marchés où ce marquage est reconnu.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://nitinotesurgical.com et.

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