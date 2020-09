Nitto prolonge son partenariat avec l'ATP jusqu'en 2025

OSAKA, Japon, le 14 septembre, 2020 /PRNewswire/ -- Nitto Denko Corporation (Siège social : Osaka ; Président, Président directeur général et directeur d'exploitation : Hideo Takasaki ; ci-après « Nitto ») a annoncé le 11 septembre une prolongation de cinq ans de son partenariat très fructueux avec ATP jusqu'en 2025. Cette prolongation permettra à Nitto de continuer à être sponsor-titre des Nitto ATP Finals de fin de saison, en partenariat avec l'ATP, la Fédération italienne de tennis (FIT) et la ville de Turin. Nitto deviendra également partenaire Gold de l'ATP Tour tout au long de l'année et son sponsor officiel pour les bandages athlétiques.

Les Nitto ATP Finals marquent la fin de saison de l'ATP Tour, om les meilleurs joueurs masculins du monde s'affrontent pour le titre le plus prestigieux du Tour. L'approche de Nitto, qui consiste à faire appel à des personnes étonnantes et inspirantes grâce à ses produits et services innovants, présente de nombreux points communs avec les Nitto ATP Finals, où les meilleurs joueurs du monde s'efforcent de devenir les meilleurs des meilleurs, en inspirant les fans par leurs performances. Partant de cette base, Nitto sponsorise l'événement depuis 2017, avec la vision de la société de « soutenir ceux qui relèvent des défis ».

De 2021 à 2025, les Nitto ATP Finals se tiendront à Turin, en collaboration avec l'ATP, la FIT et la ville de Turin. De plus, en devenant partenaire Gold tout au long de l'année et sponsor officiel des bandages athlétiques du circuit ATP à partir de 2021, Nitto fournira ses bandages athlétiques à l'équipe médicale de l'ATP pour accompagner de nombreux joueurs de tennis tout au long de la saison.

Hideo Takasaki, Président, PDG et directeur d'exploitation de Nitto, a déclaré : « Nous sommes ravis et enthousiastes à l'idée de prolonger notre partenariat avec l'ATP et notre engagement à long terme pour les Nitto ATP Finals. En tant que partenaire Gold de l'ATP Tour et sponsor officiel des bandages athlétiques, nous nous réjouissons d'accompagner les joueurs de tennis qui participent au circuit tout au long de la saison. À Turin, une ville affichant un fort esprit d'innovation, nous sommes convaincus que les Nitto ATP Finals seront un événement qui saura étonner et inspirer les gens du monde entier ».

Andrea Gaudenzi, Président de l'ATP, a ajouté : « Nous sommes très fiers de prolonger notre partenariat avec Nitto pour cinq années supplémentaires. Nitto est un leader mondial du secteur qui a pleinement adhéré au parrainage de notre événement de fin de saison depuis le début de notre partenariat il y a trois ans. Avec la FIT, nous cherchons à développer cette relation et à tirer parti de la croissance record que l'événement a connue pendant son séjour à Londres. Nous sommes également impatients de travailler en étroite collaboration avec Nitto, notre partenaire sur le circuit tout au long de l'année, car il contribue à protéger la santé des joueurs en fournissant des produits adhésifs de haute qualité pour les événements de la saison ».

Chiara Appendino, maire de Turin, s'est également exprimé : « Turin se réjouit d'accueillir les Nitto ATP Finals en 2021 et d'écrire le prochain chapitre de la riche histoire de cet événement. Le faire avec l'engagement à long terme d'un partenaire de premier plan comme Nitto est une véritable déclaration de conviction dans la capacité de la ville à organiser un événement exceptionnel et novateur ».

Angelo Binaghi, Président de la FIT, a déclaré : « « Nous tenons à remercier Nitto pour son engagement et son soutien inestimables lors des ATP Finals. Cet événement qui a déjà suscité un intérêt commercial considérable de la part des grandes marques mondiales constituera un jalon historique pour le tennis en Italie, en contribuant à inspirer les prochaines générations de joueurs et de supporters ».

Les Nitto ATP Finals en 2019 ont enregistré un engagement social et numérique record, avec 400 millions d'impressions, 69 millions de visionnages de vidéos et 12 millions d'interactions sociales sur les chaînes de télévision de l'ATP Tour et spécialisées dans le tennis.

