NNG : l'orientation que prend le développement automobile est fortement influencée par les solutions logicielles actuelles

LAS VEGAS, 7 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Bien que le CES soit considéré comme un salon des technologies grand public, un nombre croissant de solutions automobiles y sont présentées chaque année. La raison qui se profile derrière cela est le développement ininterrompu du secteur des logiciels ayant un grand impact sur un nombre croissant d'autres secteurs, dont le secteur automobile.

De même qu'il n'y a pas de smartphone sans iOS ou Android, le logiciel automobile et les systèmes embarqués qui apportent l'expérience utilisateur (UX) dans le véhicule jouent un rôle de plus en plus important dans la construction automobile. La qualité et l'esthétique des systèmes d'infodivertissement et d'aide à la conduite peuvent être considérées comme un avantage concurrentiel permettant à chaque marque automobile de se distinguer. Les acheteurs de voitures s'attendent à ce que leur véhicule préféré leur procure la même expérience sans failles que celle que leur offre leur dispositif intelligent. Cette demande des consommateurs est le moteur du développement des véhicules.

L'éditeur de logiciels automobiles NNG, basé à Budapest, qui en est à sa 15e année d'activité en 2020, expose régulièrement sur le CES, où il présente ses tout derniers projets conçus pour apporter des solutions de mobilité progressives à l'industrie automobile. NNG offre non seulement des solutions technologiques et de navigation embarquées pour les véhicules connectés et hors ligne, mais accorde également une attention particulière à la cybersécurité des véhicules - comme en témoignent les projets développés par l'entreprise, qui sont exposés à Las Vegas.

Bon nombre de personnes relient la conduite automobile et les transports de demain à l'électromobilité, laquelle pourrait gagner du terrain à plus grande échelle que les voitures autonomes. Toutefois, il existe un facteur qui joue un rôle clé dans ces deux domaines : l'efficacité de la navigation.

« La navigation intégrée est l'un des facteurs les plus significatifs pour la facilité d'utilisation d'une voiture électrique », déclare Martin Pfeifle, directeur technologique chez NNG. « La navigation est essentielle pour couvrir de longues distances dans une voiture électrique, ou pour éviter que la batterie ne se décharge inopinément.

Le système de navigation doit connaître parfaitement la voiture, ses caractéristiques techniques, le style de conduite du conducteur, autant d'éléments sur lesquels il peut se fonder pour calculer la borne de recharge qui représente un choix raisonnable. À l'avenir, il pourrait même réserver la plage horaire choisie pour la voiture. »

Bien que la cybersécurité des véhicules soit encore de la science-fiction pour bon nombre de personnes, beaucoup de véhicules disposent d'ores et déjà d'une connexion Internet sur la route. De nouvelles connexions Internet mobiles rapides à haut débit (5G) sont adoptées par l'industrie, et en l'absence d'une cybersécurité complète, les véhicules seront aussi exposés à des cyberattaques malveillantes que nos ordinateurs personnels.

« Chez NNG, nous avons testé sans relâche la vulnérabilité des logiciels embarqués afin d'empêcher tout évènement indésirable qui pourrait prendre le contrôle de la voiture », déclare Ziv Levi, PDG et fondateur d'Arilou Technologies, membre de NNG Group. « Le fonctionnement sans faille des logiciels sera particulièrement important pour contribuer à une large diffusion des voitures électriques. »

Le calcul des itinéraires dans une voiture autonome pourrait atteindre un tout autre niveau à l'avenir. Les logiciels des voitures connectées et communicantes peuvent optimiser la circulation en évitant les gros embouteillages et ils peuvent en outre entraîner une diminution du nombre d'accidents provoqués par une erreur humaine.

