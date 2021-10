NOERDEN présente BIMI, sa toute nouvelle balance connectée

NOERDEN nous dévoile BIMI : sa balance connectée pour tout le monde, tous les objectifs physiques et tous les portes monnaies. Préparez-vous à être époustouflé !

PARIS, 27 octobre 2021 /PRNewswire/ -- NOERDEN et son amour pour la technologie fitness est indéniable ! La marque française vous fera fondre grâce à sa toute nouvelle balance connectée : BIMI.

Cette fois, l'équipe NOERDEN a développé une balance connectée qui s'adapte à tout le monde, tous les objectifs ainsi qu'à tous les portes monnaies.

Si vous pensez que le design & la technologie seront impactés : vous vous trompez !

Comme tous les produits NOERDEN, BIMI se dévoile avec un design minimaliste & un écran LED invisible qui plaira aux sportifs.

En plus de son design, la balance connectée propose 3 données corporelles (poids, IMC et MB) qui aideront son utilisateur à rester concentré sur ses objectifs et à garder le cap. 3 raisons de plus pour tomber amoureux de ce nouveau produit fitness tech.

Pour finir, BIMI synchronise automatiquement les données, via Bluetooth, avec l'application NOERDEN (téléchargeable gratuitement et compatible avec iOS et Android) pour une analyse détaillée de la composition corporelle ainsi qu'un suivi grâce à des graphiques clairs.

« Pour tout le monde, tous les objectifs et tous les portes monnaies » qu'en est-il du prix ? BIMI sera disponible pour seulement 29€.

À propos de NOERDEN :

NOERDEN est une entreprise digitale française dans le domaine du Fitness Tech. Notre mission est de maximiser vos capacités physiques et cérébrales. Nous mesurons vos données corporelles grâce à des appareils fitness technologiques innovants et vous apportons des recommandations personnalisées via notre application qui est simple et intuitive d'utilisation. Pour plus d'information, visitez https://fr.noerden.io/

Principales caractéristiques

3 données corporelles

Connexion Bluetooth

Utilisateurs illimités

Mode athlète

Vos données dans une app

BIMI dans l'application

Profil personnel

Page de données générales

données générales Déverrouillage des badges lors de l'atteinte des objectifs

Facile à lire et à comprendre

Graphique d'analyse corporelle et score corporel

Explications des données et conseils

Rappels d'analyses corporelles

Suivez votre évolution

Suivi des données, tendances et graphiques

Suivi de la réalisation des objectifs

