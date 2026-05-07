Nomination de François de LAPORTALIERE : Président du directoire de la Caisse d'Epargne Ile-de-France

PARIS, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- François de LAPORTALIERE nommé Président du directoire de la Caisse d'Epargne Ile-de-France.

François de Laportalière aura pour ambition de poursuivre à la Caisse d'Epargne Ile de France le Grand Pari du développement, et de conforter ainsi la première Caisse d'Epargne et première actionnaire du Groupe BPCE dans ses ambitions sur le territoire francilien.

François de LAPORTALIERE, nouveau Président de la Caisse d’Epargne Ile-de-France.

Il mettra son expérience, sa personnalité et sa parfaite connaissance du réseau bancaire au service de la réussite de cette mission.

Dans un contexte marqué par de nombreux défis économiques et mutations sociétales, il s'attachera à faire vivre les valeurs qui fondent l'identité des Caisses d'Épargne depuis 1818 et à valoriser la force, l'originalité et la modernité du modèle de banque régionale coopérative qui les distingue.

François de LAPORTALIERE déclare : « Je suis très heureux et fier de succéder à Didier PATAULT et de retrouver les équipes de la Caisse d'Epargne Ile-de-France. J'aurai à cœur de poursuivre, dans un contexte économique en pleine mutation, le développement de l'ensemble de nos activités au service de nos clients, de nos sociétaires et des collaborateurs de la Caisse d'Epargne Ile-de-France ».

Par ailleurs, Didier PATAULT est nommé Président d'honneur de la Caisse d'Epargne Ile-de-France.

Bio express

François de Laportalière a débuté sa carrière en 1993 à la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées dans les domaines de la finance et du contrôle de gestion. Il exerce ensuite des responsabilités en contrôle de gestion puis en ressources humaines au sein des Caisses d'Epargne Pays de la Loire et Bretagne Pays de la Loire, avant de rejoindre en 2010 le Directoire de la Caisse d'Epargne Loire Centre.

Entre 2016 et 2023, il est membre du Directoire de la Caisse d'Epargne Ile-de-France, en charge du Pôle Ressources et Services Bancaires.

En 2023, il poursuit son parcours au sein du Groupe BPCE en tant que Directeur Général de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.

Il est titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion et d'un DESS en finance.

CONTACT PRESSE:

Sonia JOCITCH, Responsable RP

Mail : [email protected]

À propos de la Caisse d'Epargne Ile-de-France : Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, elle exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l'économie et l'ensemble des acteurs de l'Ile-de-France : collectivités locales, logement social, associations, entreprises, institutionnels, particuliers et professionnels. La Caisse d'Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 400 agences et 30 centres d'affaires dédiés aux entreprises ainsi qu'une Banque Privée. Elle compte 4.500 collaborateurs et 2,5 millions de clients dont 700 000 sociétaires. Elle accompagne le développement de trois filiales : La Banque BCP, la Banque de Tahiti et la Banque de Nouvelle Calédonie.

Chiffres clés de la CEIDF au 31.12.2025 PNB 1.226 Md€ (+16% vs 2024) RESULTATS NETS 277 M€ (+31% vs 2024) COEF. D'EXPLOITATION 59.6% En amélioration de (-8,5pt) vs 2024

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