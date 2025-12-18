Nomination de Walter Cappilati en qualité de CEO d'Expleo pour piloter la transformation du Groupe et accélérer sa croissance

Expleo nomme Walter Cappilati pour conduire la transformation de son offre d'ingénierie, de technologie et de conseil grâce à la puissance de l'IA

PARIS, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Conseil de Surveillance d'Expleo, acteur mondial de l'ingénierie, de la technologie et du conseil, annonce la nomination de Walter Cappilati en qualité de nouveau CEO du Groupe, à compter du 12 janvier 2026.

Dans son rôle de CEO du Groupe, Walter Cappilati sera responsable de l'ensemble du portefeuille d'activités d'Expleo, incluant Aerotec & Concept, Moorhouse Consulting, Silver Atena, Stirling Dynamics, Trissential et UMS Consulting. Avec cette nomination, Expleo entame une nouvelle phase de transformation et de croissance, en complétant l'expertise reconnue de ses 18 000 experts à travers le monde par la puissance de l'IA, afin d'aider ses clients dans l'amélioration de leur efficacité opérationnelle, à réduire la mise sur le marché de leurs produits et services et à accélérer l'innovation.

Le Conseil de Surveillance d'Expleo a commenté : « Le Conseil de Surveillance souhaite la bienvenue à Walter Cappilati chez Expleo. Il rejoint l'entreprise à un moment où nombre de nos secteurs clés s'adaptent aux défis liés aux tensions géopolitiques persistantes et aux effets de transformations que les technologies d'IA apportent. Fort de son expérience, notamment chez Capgemini et plus récemment chez Thales, il apporte une grande expertise et un style de leadership fondé sur la transparence, l'ambition et l'exigence. Nous sommes confiants qu'il sera un acteur clé pour poursuivre le développement de l'entreprise et de ses collaborateurs, tout en maintenant le niveau de satisfaction des clients qui fait la réputation d'Expleo.

Le Conseil de Surveillance tient à adresser ses plus chaleureux remerciements à Rajesh Krishnamurthy pour son engagement au cours des cinq dernières années. Durant cette période, il a su relever les défis de la pandémie de Covid-19 et au-delà, renforçant la position de partenaire de confiance d'Expleo auprès des plus grandes entreprises partout dans le monde. »

Walter Cappilati a déclaré : « Je suis honoré de rejoindre le groupe Expleo et ses 18 000 collaborateurs à travers le monde, et je remercie le Conseil de Surveillance pour sa confiance. J'ai hâte de mettre mon expérience et mon énergie au service du groupe Expleo, de ses clients et de ses partenaires.

L'ingénierie et la technologie sont le moteur qui façonne notre monde aujourd'hui. En profitant des disruptions qu'apportent la digitalisation des services et des produits, les nouvelles mobilités, les infrastructures essentielles, les énergies responsables et les technologies d'IA, nous accompagnerons nos clients sur leurs grands enjeux et de nouvelles opportunités de marchés, accélérant ainsi leur transformation. Ceux qui sauront orchestrer cette complexité façonneront l'économie des prochaines années. »

À propos de Walter Cappilati

Walter Cappilati a débuté sa carrière en 1997 chez Capgemini où il a occupé plusieurs postes de management, notamment en qualité de Directeur Commercial, de Directeur Exécutif Aéronautique, Spatial et Défense, de Directeur Général adjoint en charge des Services Applications puis de Directeur Général Application & Infrastructures et ensuite de CEO pour l'Amérique Latine. En 2017, il devient CEO de SOGETI High Tech avant de rejoindre Akka en qualité de Vice-Président Exécutif du Groupe. En 2020 il intègre le groupe Thales en qualité de Directeur Général de Thales Services Numériques puis à partir de 2025 en tant que Vice-Président des services Cybersécurité.

Walter Cappilati, de nationalité française, né en 1966, est titulaire d'une Maitrise de sciences économiques et d'un DESS en informatique et négociation et a été auditeur de la 64ème session nationale de l'IHEDN.

À propos d'Expleo

Acteur global de l'ingénierie, de la technologie et du conseil, Expleo accompagne des organisations reconnues dans la transformation de leurs activités et dans leur recherche d'excellence opérationnelle afin d'assurer, ensemble, leur avenir.

Expleo s'appuie sur plus de 40 ans d'expérience dans le développement de produits complexes, l'optimisation des processus de fabrication et la qualité des systèmes d'information. Expleo met sa connaissance sectorielle approfondie et son expertise dans des domaines variés tels que l'ingénierie de l'IA, la digitalisation, l'hyper-automatisation, la cybersécurité ou encore la science des données au service de sa mission : stimuler l'innovation à chaque étape de la chaîne de valeur.

Un Groupe responsable, Expleo s'engage à placer l'éthique et la diversité au centre de ses pratiques, ainsi qu'à œuvrer pour une société plus durable et plus sûre.

Expleo s'appuie sur 18 000 collaborateurs hautement qualifiés qui fournissent des solutions à forte valeur ajoutée dans 29 pays. Le groupe réalise un chiffre d'affaires annuel de 1,4 milliard d'euros en 2024.

