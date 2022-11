Noname Security annonce une ambitieuse stratégie de distribution pour la région EMEA afin de tirer parti de l'accélération de la demande en matière de sécurité des API

Un programme dynamique de partenariats, d'alliances et de formation permet au réseau de distribution de Noname Security de saisir les opportunités de sécurité des applications à mesure que les clients adoptent le cloud public

AMSTERDAM, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Noname Security , la société leader en matière de sécurité des API, a partagé aujourd'hui sa stratégie de canal EMEA, qui s'appuie sur l'élan significatif atteint au cours des six derniers mois et est dirigée par Ides Vanneuville, récemment nommé directeur des canaux et alliances EMEA.

Vanneuville est un leader expérimenté sur le marché de la cybersécurité. Il possède une solide expérience dans le domaine de la cybersécurité et de l'ingénierie des solutions, ayant occupé plusieurs postes à responsabilité dans des organisations telles que Palo Alto Networks, Nutanix et Aviatrix.

La demande de solutions de sécurité des API s'accélère dans toute la région EMEA, car les entreprises poursuivent leur transition vers le cloud public et adoptent de plus en plus des stratégies de développement « cloud-native ». Des violations d'API très médiatisées ont souligné la nature critique de la sécurité des API et la nécessité de solutions avancées telles que la plateforme de sécurité des API de Noname qui accélère la transformation numérique tout en traitant les risques et les vulnérabilités de la sécurité des API.

Il s'agit d'un nouveau marché en pleine croissance pour les revendeurs de cybersécurité établis et les nouveaux venus.

« Je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre Noname Security à un moment où le canal se transforme pour répondre à la demande croissante pour la sécurité des API puissante mais facile à utiliser que notre plateforme offre », commente Vanneuville. « Nous établissons des partenariats productifs avec des entreprises traditionnelles de cybersécurité qui cherchent à étendre leur offre sur le marché DevSecOps, ainsi qu'avec les revendeurs innovants centrés sur les applications qui se taillent des opportunités dans cet espace. »

Noname Security exploite un modèle de vente 100 % indirect, et sa stratégie de distribution se concentre sur le développement de sa présence dans la région EMEA en établissant des partenariats clés avec une série de revendeurs, de consultants, d'intégrateurs de systèmes et de distributeurs spécialisés dans la cybersécurité.

Depuis mars 2022, Noname Security a signé de nouveaux partenariats avec Oblivion , qui fait partie de Xebia (Pays-Bas, Danemark et Allemagne), NewGens Pte ((Singapour, Malaisie, Indonésie et Thaïlande), CyberGate Defense (EAU), Evanssion (Moyen-Orient et Afrique), Aditinet (Italie), iSOC24 (Benelux) et HighPoint (Royaume-Uni et Pays-Bas). Ces partenaires rejoignent un groupe diversifié de partenaires existants en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Ces partenaires bénéficieront du soutien du programme de partenariat mondial de Noname Security, qui leur fournit les ressources dont ils ont besoin pour résoudre les principaux problèmes des clients dans leur région et créer des opportunités de revenus importants sur le marché de la sécurité des API. Le programme est adapté pour refléter les variations de maturité et de contexte du marché de la sécurité des API dans chaque zone géographique.

« La sécurité des API est un domaine qui évolue rapidement et qui s'articule autour de la manière dont les API sont utilisées dans différents territoires », ajoute Vanneuville. « Par exemple, l'augmentation de l'open banking dans les régions émergentes comme la Turquie entraîne une demande de sécurité des API dans cette région, et nous avons de nouveaux partenaires de Noname Security en place pour répondre à ce besoin. De même, le marché du commerce mobile en Afrique, en plein essor, est une cible intéressante pour nos partenaires. Notre programme aide les partenaires à cibler ces marchés verticaux clés et à se forger une réputation d'excellence. »

Les ateliers sur la sécurité des API proposent une formation essentielle aux partenaires et au marché

Noname Security organise une série d'ateliers pour sensibiliser le marché et les partenaires à l'importance de la protection des API contre les attaques et à la manière de s'y prendre. Ceux-ci sont actuellement disponibles, à la fois virtuellement et en personne dans diverses villes du monde, et aideront les partenaires de Noname ainsi que leurs utilisateurs finaux à comprendre :

Les risques de sécurité sous-jacents lors du déploiement d'API

Les menaces émergentes que rencontrent les applications et les API

Les techniques utilisées pour exploiter les API vulnérables

Comment Noname Security surveille le trafic des API pour détecter des anomalies.

« Ces ateliers éducatifs constituent un élément important de la stratégie de commercialisation de Noname », conclut Vanneuville. « Un marché éduqué est un marché réceptif et, avec ces ateliers, nous voulons nous assurer que les clients et les partenaires comprennent parfaitement l'urgence de sécuriser les API afin de protéger les flux de revenus essentiels contre les attaquants perturbateurs. Il s'agit d'un domaine relativement nouveau, mais d'une importance capitale pour le succès et la stabilité des entreprises modernes, alors que la transition vers le cloud se poursuit et que les entreprises nées dans le cloud accélèrent leur innovation et leur expansion. »

À propos de Noname Security

Noname Security est la seule entreprise à adopter une approche complète et proactive de la sécurité des API. Noname travaille avec 20 % des entreprises du Fortune 500 et couvre l'ensemble du champ de la sécurité des API à travers trois piliers : la gestion de la posture, la sécurité de l'exécution et les tests de sécurité des API. Noname Security est une société privée, qui privilégie le télétravail et dont le siège social se trouve à Palo Alto, en Californie. Elle possède des bureaux à Tel-Aviv et à Amsterdam.

