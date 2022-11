Noname Security kondigt ambitieuze EMEA-kanaalstrategie aan om te profiteren van de toenemende vraag naar API-beveiliging

Dynamische partnerschappen, allianties en opleidingsprogramma's positioneren het bedrijfskanaal van Noname Security om kansen voor applicatiebeveiliging te grijpen nu steeds meer klanten gebruik van de openbare cloud willen maken

AMSTERDAM, 3 november 2022 /PRNewswire/ -- Noname Security , het toonaangevende bedrijf dat API-beveiliging levert, kwam vandaag naar buiten met zijn EMEA-kanaalstrategie, die voortbouwt op een aanzienlijk momentum dat in de afgelopen zes maanden bereikt is en geleid wordt door Ides Vanneuville die onlangs benoemd werd tot EMEA Channels & Alliances Director.

Vanneuville is een ervaren leider in de cyberbeveiligingsmarkt met een sterke staat van dienst op het gebied van cyberbeveiliging en het ontwikkelen van oplossingen. Hij heeft een aantal leidinggevende functies bekleed bij organisaties als Palo Alto Networks, Nutanix en Aviatrix.

De vraag naar API-beveiligingsoplossingen neemt in EMEA toe naarmate bedrijven de overstap naar de openbare cloud blijven zetten en steeds vaker cloud-native ontwikkelingsstrategieën toepassen. Ernstige API-inbreuken benadrukken de cruciale aard van API-beveiliging en de behoefte aan geavanceerde oplossingen zoals het Noname API Security Platform die de digitale transformatie sneller laten verlopen en tegelijkertijd API-beveiligingsrisico's en kwetsbaarheden aanpakken.

Dit biedt een nieuwe en groeiende markt voor zowel gevestigde resellers van cyberbeveiliging als voor nieuwkomers.

"Ik ben blij dat ik deel uit maak van het team van Noname Security op een moment dat het kanaal een transformatie ondergaat om te voldoen aan de groeiende vraag naar de krachtige, maar gebruiksvriendelijke API-beveiliging die ons platform biedt", aldus Vanneuville. "We gaan productieve partnerschappen aan met cyberbeveiligingsbedrijven die dit al langer doen en die hun aanbod willen uitbreiden naar de DevSecOps-markt, samen met de innovatieve applicatiegerichte resellers die hun kansen op dit gebied benutten."

Noname Security hanteert een 100% indirect verkoopmodel en zijn kanaalstrategie is gericht op het uitbouwen van aanwezigheid in EMEA door belangrijke partnerschappen aan te gaan met een reeks resellers van cyberbeveiliging, adviesbureaus, systeemintegrators en distributeurs.

Sinds maart 2022 is Noname Security nieuwe partnerschappen aangegaan met Oblivion , onderdeel van Xebia (Nederland, Denemarken & Duitsland), NewGens Pte (Singapore, Maleisië, Indonesië en Thailand), CyberGate Defense (VAE), Evanssion (Midden-Oosten & Afrika), Aditinet (Italië), iSOC24 (Benelux) en HighPoint (VK & NL). Deze partners bundelen hun krachten met een diverse groep bestaande partners in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Deze partners worden ondersteund door Noname Security's wereldwijd partnerprogramma , dat de middelen biedt die ze nodig hebben om de belangrijkste pijnpunten van klanten in hun regio aan te pakken en aanzienlijke inkomstenkansen te creëren in de API-beveiligingsmarkt. Het programma is afgestemd op de verschillen in volwassenheid en achtergrond van de API-beveiligingsmarkt in elk geografisch gebied.

"API-beveiliging is een snel evoluerend gebied dat zich uitstrekt over de manieren waarop API's in verschillende gebieden worden gebruikt", voegt Vanneuville toe. "De toename van open banking in opkomende regio's zoals Turkije stimuleert bijvoorbeeld de vraag naar API-beveiliging in die regio, en als Noname Security beschikken we op locatie over partners om aan die behoefte te voldoen. Zo is de bloeiende m-commerce-markt in Afrika ook een waardevol doelwit voor onze partners om zich op te concentreren. Ons programma helpt partners om zich op deze belangrijke verticale markten te richten en een uitstekende reputatie op te bouwen."

API-beveiligingsworkshops bieden essentiële partner- en markteducatie

Noname Security organiseert een reeks workshops om de markt- en kanaalpartners te informeren over hoe belangrijk het is om API's tegen aanvallen te beschermen en op welke wijze dat gedaan moet worden. Deze workshops zijn momenteel beschikbaar, zowel virtueel als fysiek in verschillende steden wereldwijd, en zullen de kanaalpartners van Noname en hun eindgebruikers meer kennis geven over het volgende:

De onderliggende beveiligingsrisico's bij het gebruik van API's

Opkomende bedreigingen voor applicaties en API's

Technieken die gebruikt worden om kwetsbare API's te misbruiken

Hoe Noname Security API-verkeer controleert op afwijkingen.

"Deze leerzame workshops vormen een belangrijk onderdeel van Noname's go-to-market-strategie", zegt Vanneuville tot slot. "Een goed opgeleide markt is een ontvankelijke markt en met deze workshops willen we ervoor zorgen dat klanten en partners de urgentie van het beveiligen van API's volledig begrijpen om de belangrijkste inkomstenstromen te beschermen tegen verstorende beveiligingsincidenten. Dit is een relatief nieuw gebied, maar wel een gebied dat van cruciaal belang is voor het succes en de stabiliteit van moderne ondernemingen naarmate de overstap naar de cloud voortduurt en voor bedrijven die al vanaf de start van de cloud gebruikmaken en sneller willen innoveren en uitbreiden."

Over Noname Security

Noname Security is het enige bedrijf dat een volledige, proactieve benadering van API-beveiliging hanteert. Noname werkt met 20% van de Fortune 500 en dekt het volledige API-beveiligingsbereik over drie pijlers: posture management, runtime-beveiliging en API-beveiligingstests. Noname Security is in particuliere handen, hanteert primair het werken op afstand (remote-first) en heeft zijn hoofdkantoor in Palo Alto, Californië, maar ook kantoren in Tel Aviv en Amsterdam.

SOURCE Noname Security