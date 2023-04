NordVPN lance un jeu-concours pour tenter de gagner une voiture électrique

LONDON, 6 avril 2023 /PRNewswire/ -- NordVPN organise, du 31 mars au 2 mai 2023, un jeu-concours, pour tenter de gagner une voiture électrique. Pour remporter la Tesla model Y flambant neuve, les participants sont invités à s'abonner pour une durée de 2 ans à NordVPN.

Réservé uniquement aux nouveaux abonnés résidant sur le territoire français, ces derniers auront le choix entre l'abonnement Essentiel, Avancé ou Ultime et devront impérativement valider leur participation au jeu-concours en cochant la case "Je participe au jeu-concours pour tenter de remporter une Tesla Model Y et j'accepte les conditions générales" au moment de la commande.

Pour participer à ce jeu-concours c'est très simple :

Étape 1 : Sélectionnez un abonnement de 2 ans à NordVPN

Choisissez n'importe quel abonnement de 2 ans à NordVPN (Essentiel, Avancé ou Ultime).

Étape 2 : Finalisez votre achat

Souscrivez à votre abonnement.

Au moment de la commande n'oubliez pas de cocher la case "Je participe au jeu-concours pour tenter de remporter une Tesla Model Y et j'accepte les conditions générales"

Étape 3 : Découvrez si vous avez gagné

Le gagnant sera désigné par un huissier début juin, plus précisément 31 jours après la fin de la campagne.

Etape 4 : Si vous avez gagné

Le gagnant sera contacté par e-mail pour venir récupérer son prix en région parisienne sous 7 jours.

Pour plus d'informations : Règlement du jeu-concours.

