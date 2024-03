Nousassurons organise son premier webinaire pour présenter son offre d'assurances immobilières aux professionnels du secteur

GRENOBLE, France, 11 mars 2024 /PRNewswire/ -- Nousassurons, 1ère marketplace de l'assurance et réseau de courtiers de 105 affiliés, organise son premier webinaire, pour présenter aux professionnels de l'immobilier, agents immobiliers, gestionnaires et admnistrateurs de biens, un outil de souscription d'assurances immobilières full digital leur permettant de se diversifier tout en complétant leur offre auprès de leurs clients.

Grâce à ce pack immobilier full digital, les professionnels de l'immobilier peuvent couvrir l'ensemble des risques liés à l'achat, la détention, la location, la rénovation et même la perte financière d'un bien immobilier : la multirisque habitation (MRH), la multirisque immeuble (MRI), l'assurance propriétaire non occupant (PNO), la garantie loyers impayés (GLI), la garantie dommage ouvrage syndic (DO), la garantie revente et l'assurance emprunteur.

« Avec cette offre complète, nous couvrons tous les profils de clients des professionnels de l'immobilier et nous leur permettons de proposer une offre sur mesure couvrant l'ensemble des risques liés à leur statut. C'est un levier de satisfaction client mais aussi de diversification pour les professionnels qui vont avoir accès de façon simple à une activité créatrice de valeurs qu'ils sous-traitaient jusqu'à maintenant » analyse David Gillet, directeur de développement de Nousassurons, en charge de la commercialisation du pack auprès des professionnels.

D'ores et déjà une cinquantaine d'agences immobilières proposent ce pack à leurs clients.

Pour présenter cette offre au plus grand nombre de professionnels, Nousassurons organise jeudi 14 mars à 13H30 un webinaire à destination des agents immobiliers, gestionnaires ou administrateurs de biens. L'offre sera présentée par Christel Caterino, reponsable immobilier chez Nouassurons et Martin Gillet, developpeur immobilier qui seront là pour répondre à toutes les questions des participants.

Pour s'inscrire : https://events.teams.microsoft.com/event/87a90b22-024d-4045-9b19-d2b10afe8b12@761c782e-c68e-4521-882e-c0a327bdadc8/registration

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2051499/Nousassurons_Logo.jpg

CONTACT:

Sandrine Allonier

[email protected]

+33 (0)4.38.86.41.40