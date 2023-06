Nousassurons propose un produit structuré avec un coupon de 7,10 % par an sur 4 ans

GRENOBLE, France, 26 juin 2023 /PRNewswire/ -- Alors que l'inflation est toujours supérieure à 5 %, il est difficile de trouver des produits de placements avec un niveau de rendement équivalent, à la fois rémunérateur et protecteur. C'est avec cet objectif que Nousassurons, réseau de 90 courtiers en assurance spécialisé dans l'épargne et la prévoyance, a développé un produit de placement innovant.

Nousassurons propose ainsi, sur une durée limitée, un produit structuré sur 4 ans, à partir de 1000 € placés, avec un coupon à 7,10 % éligible en contrat d'assurance vie et en contrat de capitalisation.

« Nous avons pris en compte les besoins et les attentes des investisseurs avertis afin de proposer une solution adaptée à leurs objectifs de gestion de patrimoine. Ce produit est destiné aussi bien aux chefs d'entreprise qu'aux particuliers qui souhaitent placer une partie de leur épargne sur des horizons de placement courts, 4 ans maximum, avec une rémunération attractive, supérieure à 7 % qu'il est aujourd'hui difficile de trouver sur le marché, surtout avec ce niveau de protection ! » explique Jérôme Robin, fondateur de Nousassurons.

Le produit développé par Nousassurons est basé sur l'évolution du cours de l'action Total Energies avec des barrières de protection sur le capital pouvant aller jusqu'à - 50 %. « Dès qu'un investisseur veut aller sur les marchés financiers avec un bon rendement, il y a un risque de perte en capital. C'est pourquoi, pour sécuriser nos produits nous avons mis en place des mécanismes de protection, tels que des barrières de protection du capital ou une dégressivité du niveau initial. Plusieurs raisons à cela : d'une part, pour limiter les pertes potentielles en cas de conditions de marché défavorables et d'autre part pour permettre aux particuliers comme aux chefs d'entreprises d'accéder aux marchés financiers avec un couple risque rendement optimal » explique Guillaume Osterberger, responsable de la gestion de patrimoine chez Nousassurons.

À propos de NousAssurons

Créée en 2011 par Jérôme ROBIN, Nousassurons est un réseau de courtage en assurances proposant des solutions couvrant les risques pour les professionnels, l'entreprise et les particuliers. Aujourd'hui, Nousassurons, 1ère marketplace de l'assurance, propose à ses 90 affiliés des solutions digitalisées performantes et compétitives, et met à leur disposition des spécialistes de l'assurance.

Contact presse NousAssurons :

Sandrine Allonier

[email protected]

+33 (0)4.38.86.41.40

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2051499/Nousassurons_Logo.jpg

SOURCE Nousassurons