Nouveau laboratoire de recherche de l'Université Bocconi sur le COVID-19

MILAN, 5 mai 2020 /PRNewswire/ -- L'Université Bocconi et les sciences sociales sont à l'avant-garde de la lutte contre la pandémie de coronavirus : c'est dans cet esprit qu'a été créé le nouveau Covid Crisis Lab, un laboratoire de recherche sur la crise du coronavirus (https://covidcrisislab.unibocconi.eu/), point de rencontre de plus de 30 chercheurs et experts dans les domaines de l'économie, des statistiques, de l'IA, de la démographie, de la politique, du droit et des sciences sociales en général, sous la direction de l'épidémiologiste Alessia Melegaro, professeure de démographie et de statistiques sociales à Bocconi.

L'objectif consiste à s'intéresser à la crise non seulement du point de vue des soins de santé, mais aussi pour son impact sur la société, sur l'économie, les finances et les affaires et sur les enjeux d'ordre juridique.

« Dès les premiers jours de la pandémie, Bocconi a lancé plusieurs projets de recherche pour comprendre l'impact que la crise avait et aura sur notre société », explique Gianmario Verona, le recteur de Bocconi. « La gestion sanitaire constitue sans nul doute l'aspect le plus important dans la phase aiguë, mais c'est dans la phase 2 que la contribution des sciences sociales en matière de recherche revêt une importance fondamentale. »

« La naissance de ce Laboratoire met deux choses en évidence », ajoute Jêrome Adda, doyen de la recherche de Bocconi, « d'une part, la pertinence des recherches de Bocconi sur les politiques d'aide à la gestion de crise; d'autre part, son excellent caractère pluridisciplinaire. »

Le laboratoire compte quatre domaines de recherche thématiques : l'économie, la finance et les affaires; la santé; la société; et le système juridique.

Économie, finance et affaires : la recherche s'appuie sur les travaux de macroéconomistes et de chercheurs en finance et en gestion pour étudier et comprendre les différents aspects de la pandémie sur l'économie en général, le secteur financier et les affaires. Parmi eux, Pamela Giustinelli, en collaboration avec le University College London, veut mieux comprendre comment des personnes d'origines différentes perçoivent les avantages et les inconvénients des mesures de distanciation sociale, afin de concevoir des incitations appropriées pour qu'elles soient respectées. Le projet de recherche de Jêrome Adda ambitionne quant à lui de réaliser une analyse comparative du rapport coût-efficacité des politiques publiques menées dans des conditions réelles lors de l'épidémie de Covid-19 en France.

Santé : L'activité de recherche contribue à la compréhension de la propagation des épidémies par l'amélioration des modèles qui caractérisent l'épidémie et le comportement des individus en matière de santé, son impact sur la santé, la gestion des hôpitaux et des secteurs de la santé et le développement de nouveaux outils pour suivre et surveiller l'épidémie par l'entremise de l'intelligence artificielle. Le projet né de la collaboration internationale avec la virologiste Ilaria Capua de l'Université de Floride constitue un bon exemple.

Société : La recherche repose ici sur les travaux de sociologues, d'économistes, d'historiens et d'informaticiens et vise à comprendre l'impact à court et à long terme des pandémies sur la société et les personnes. Arnstein Aassve et Letizia Mencarini évaluent par exemple la relation entre la confiance et les institutions aux États-Unis pendant l'épidémie de Covid-19. Une étude de Valentina Bosetti se concentre quant à elle sur l'impact environnemental de l'urgence, en analysant les niveaux de pollution atmosphérique dans les semaines qui ont suivi la contagion dans les zones métropolitaines de Wuhan et Milan. Paolo Pinotti s'intéresse pour sa part à l'efficacité des politiques de distanciation sociale en analysant la mobilité des individus dans et entre les villes. L'importance des liens familiaux et des interactions sociales entre les générations sur la transmission du Covid-19 constitue le thème des études de Nicoletta Balbo, Francesco Billari et Alessia Melegaro.

Système juridique : Les travaux des chercheurs du département des sciences juridiques portent sur les effets de la crise sur la dérogation aux règles normales de la gouvernance d'entreprise. Ils visent en outre à comprendre les similitudes, les différences et les particularités des réactions des organismes nationaux et supranationaux face à l'urgence sanitaire dictée par le coronavirus. Parmi les études lancées figure le projet de recherche sur la sécurité alimentaire et la durabilité des marchés par Leonardo Borlini en partenariat avec l'Université Erasmus de Rotterdam.

