Nouveau support Jetson NANO, l'Aetina AN110 donne un éclairage sur les applications AioT de pointe présentées au salon Embedded World 2020

Aetina AN110 est une excellente carte support pour le module Nvidia Jetson Nano, qui ravive le potentiel de l'intelligence artificielle en fournissant une performance de calcul de 472 GFLOPS pour une consommation énergétique de 5 watts. Dans le même temps, l'Aetina AN110 est la plus petite plateforme intelligente de la série Nvidia (87 x 67 mm) ; elle conviendra à l'application et sera idéale pour des usages communautaires. Les dispositifs de pointe de cette génération ont une capacité destinée à des fins intelligentes ; avec l'AN110, cette plateforme sera équipée de multiples E/S avec 1x HDMI Type A, 1x RJ-45 pour GbE, 2x USB3.2 Gen1 Type-A, 5x GPIO et 1x DC-in 12 V. De plus, l'AN110 prend en charge une caméra 1x 4K ou 1x FHD pour les besoins de la vision artificielle. La plateforme AN110-Nano a joué un rôle vital en agissant comme une passerelle intellectuelle, en plus de son intelligence artificielle centrée sur la vision, en apportant aux communautés une intelligence artificielle fonctionnelle.