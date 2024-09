Nouvellement publiée, "BIG BANK" : Un excellent système de batterie pour les véhicules utilitaires

IRVINE, Californie, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 16 septembre, heure locale, IAA TRANSPORTATION 2024 a été officiellement ouvert à Hanovre, en Allemagne. Lors de l'exposition, REPT BATTERO a officiellement présenté le système de batterie "BIG BANK" pour les véhicules commerciaux, apportant la dernière solution pour l'électrification des poids lourds.

L'IAA TRANSPORTATION est reconnue comme la référence du secteur. Cette année, plus de 1 650 entreprises des secteurs des véhicules commerciaux, de la logistique et d'autres domaines y ont participé. L'exposition a permis de présenter les derniers produits et technologies de l'industrie des véhicules utilitaires et de promouvoir le développement vert et durable de cette industrie.

Le système de batterie pour véhicules utilitaires "BIG BANK" lancé cette fois-ci est spécialement conçu pour le marché européen, avec des combinaisons flexibles et polyvalentes pour répondre aux besoins de performance des camions lourds/moyens/légers dans différents scénarios. Il domine le marché grâce à ses puissantes performances en termes de densité énergétique, de sécurité et de durée de vie.

Longue portée et excellentes performances

Sous l'impulsion des politiques d'orientation, des besoins en matière de développement durable et du développement technologique, le marché européen assiste à un développement rapide des véhicules commerciaux à énergie nouvelle, avec une nouvelle série d'itérations technologiques centrées sur l'efficacité, l'autonomie et la durée de vie des systèmes de batteries.

Le système de batteries pour véhicules commerciaux "BIG BANK" de REPT BATTERO a une densité énergétique de plus de 210Wh/kg, et le système principal de 500kWh peut alimenter des poids lourds ayant une autonomie de plus de 500 km. Outre la grande autonomie, le système de batterie pour véhicules utilitaires "BIG BANK" présente des performances exceptionnelles en termes de charge rapide, de sécurité, de performances à basse température et de durée de vie. Le système est équipé d'une performance de charge rapide 2C, qui peut réaliser un réapprovisionnement rapide de 10 % à 80 % en 18 minutes, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle ; d'une fonction de surveillance de la sécurité active qui peut prévenir efficacement l'emballement thermique ; d'un fonctionnement stable à -35℃ grâce à une technologie de gestion thermique avancée ; et d'une durée de cycle jusqu'à 5 000 fois, avec une durée de vie de plus de 10 ans.

Des solutions personnalisées pour de multiples scénarios

Le système de batterie pour véhicules commerciaux "BIG BANK" de REPT BATTERO n'est pas seulement un produit autonome, mais aussi une solution systématique développée par REPT BATTERO pour répondre aux besoins de multiples scénarios. Grâce à la combinaison flexible des systèmes de batteries, "BIG BANK" peut répondre aux besoins de différents troncs et de différentes distances de transport dans le domaine du transport de marchandises et de la logistique. De plus, avec "BIG BANK", l'autonomie maximale de la batterie peut dépasser 600 km et l'autonomie la plus longue peut dépasser 600 km.

REPT BATTERO "BIG BANK" a également lancé un système de batterie pour les véhicules commerciaux hybrides PHEV, avec une capacité allant jusqu'à 31,5 kWh, une densité énergétique de 171 kWh/kg et une durée de vie allant jusqu'à 8 000 cycles, ce qui peut satisfaire pleinement les demandes de longue portée, de densité énergétique élevée, de puissance de sortie élevée et de longue durée de vie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2509672/20240918180822.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2509673/20240918180750.jpg