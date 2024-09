Nouvelles Mash Seventy 125cc : un retour aux sources avec style et accessibilité

PARIS, 6 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Mash Motorcycles, la célèbre marque française de motos, est fière de dévoiler les dernières nouveautés de sa gamme emblématique : les nouvelles Mash Seventy en 125 cc. Ces motos, qui ont fait le succès et la renommée de Mash au cours des dernières années, reviennent avec trois éditions inédites offrant un mariage parfait entre style intemporel et modernité.

Les nouvelles Mash Seventy se déclinent désormais en trois coloris : Matt Green, Matt Black, et l'Édition Tricolore, 3 modèles distincts pour plaire à chacun !

Des améliorations techniques pour une meilleure expérience de conduite

Les nouvelles Mash Seventy ont été améliorées sur plusieurs aspects techniques. Celles-ci-sont désormais équipées d'un nouveau phare LED, garantissant une meilleure visibilité et lisibilité tout en renforçant la sécurité. Le nouvel échappement en acier inoxydable 304 pour les versions Matt Green et Édition Tricolore, apporte non seulement une nouvelle touche esthétique, mais aussi une meilleure longévité.

Confort et ergonomie repensés

Chaque modèle est doté d'un nouveau compteur analogique et d'une nouvelle selle brodée et embossée du logo Mash, offrant un meilleur confort pour les trajets quotidiens. Ces améliorations font des nouvelles Mash Seventy, des motos aussi agréables à conduire que stylées pour répondre aux besoins des clients du permis A1.

Une campagne parisienne pour célébrer le « Mode de vie urbain »

Pour le lancement de ces nouvelles éditions, Mash Motorcycles a choisi Paris comme toile de fond pour sa campagne publicitaire. Les lieux typiquement parisiens, allant des rues pavées des Invalides aux quais de Seine en passant par les cafés emblématiques, ont été choisis pour illustrer parfaitement les besoins de déplacements urbains.

Disponibilité et prix

Les nouvelles Mash Seventy sont disponibles au prix public conseillé de 2 299 euros TTC*.

Avec son coloris tendance et son look "rétro", la nouvelle Mash Seventy accompagnera son conducteur dans ses trajets au quotidien avec style et confort.

Depuis le 2 avril 2023, tous les véhicules neufs commercialisés par le réseau Mash Motorcycles bénéficient d'une garantie constructeur de 3 ans, pièces et main d'œuvre, kilométrage illimité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web officiel de Mash Motorcycles

*Hors frais de carte grise et de mise à la route.

