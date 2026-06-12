Novelis met en service son premier four poussant électrique à l'usine de Sierre

Une étape importante franchie dans la transition de l'entreprise vers une production d'aluminium à faible empreinte de carbone : le nouveau four poussant électrique devrait permettre de réduire la consommation d'énergie d'environ 25 % par rapport à un four à gaz.

ZURICH, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Novelis Inc., l'un des principaux fournisseurs de solutions durables en aluminium et leader mondial du laminage et du recyclage de l'aluminium, a officiellement mis en service son premier four poussant électrique dans son usine de Sierre, en Suisse.

« Avec la mise en service du four poussant électrique, Novelis continue de montrer la voie en matière de production durable d'aluminium », déclare Serge Gaudin, directeur de l'usine de Sierre et responsable des usines de recyclage de Novelis en Europe. « Cette avancée permet à l'usine de se rapprocher de son objectif d'atteindre la neutralité carbone, un élément central de notre stratégie de décarbonisation à long terme 3x30. »

Le four poussant sert à chauffer les lingots d'aluminium avant leur laminage. En passant du gaz naturel à l'électricité issue du mix énergétique local suisse, Novelis prévoit de réduire ses émissions d'environ 4 500 tonnes d'équivalent CO₂ par an et de diminuer sa consommation énergétique globale d'environ 25 % par rapport à l'ancien système fonctionnant au gaz. Si ce changement modifie la répartition des émissions entre les catégories de scope 1 et scope 2, l'intensité carbone nettement plus faible de l'électricité utilisée se traduit par une réduction nette des émissions totales des catégories de scope 1 et 2. Cette avancée montre comment les mises à niveau technologiques peuvent permettre de réduire de manière tangible les émissions et la consommation d'énergie au niveau opérationnel.

Le concept d'un four poussant électrique a vu le jour dans le cadre de l'initiative Net Zero Lab Valais, lancée en février 2022 par Novelis en collaboration avec le distributeur d'énergie OIKEN, la HES-SO Valais-Wallis et l'EPFL, dans le but de développer des solutions neutres en carbone pour la production d'aluminium.

Outre la mise en service du four poussant électrique, Novelis a lancé des études conjointes avec Oiken en vue d'étendre le réseau de chauffage urbain de la ville, dans le but de couvrir environ 20 à 30 % des besoins énergétiques totaux de la ville de Sierre. Cette intégration à plus grande échelle fait suite au projet phare visant à fournir la chaleur résiduelle issue du processus de coulée d'aluminium de Novelis à un complexe immobilier voisin.

Dans le cadre de la feuille de route du Net Zero Lab Valais, Novelis prévoit de poursuivre le développement de l'électrification et l'intégration d'énergies à faible empreinte carbone dans son usine de Sierre, tout en explorant des possibilités d'application plus larges de solutions de décarbonisation à l'échelle de l'ensemble de son réseau de production mondial.

À propos de Novelis

Novelis Inc. a pour mission de façonner ensemble un monde durable. Nous sommes un leader mondial dans la fabrication de produits et de solutions innovants en aluminium, ainsi que le plus grand recycleur d'aluminium au monde. Notre ambition est de devenir le premier fournisseur de solutions durables et à faible empreinte carbone dans le domaine de l'aluminium, et de parvenir à une économie entièrement circulaire en collaborant avec nos fournisseurs ainsi qu'avec nos clients des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, des canettes de boissons et des produits spécialisés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. Novelis a réalisé un chiffre d'affaires net de 18,4 milliards de dollars au cours de l'exercice 2026. Novelis est une filiale de Hindalco Industries Limited, leader du secteur de l'aluminium et du cuivre, et la société phare du groupe Aditya Birla, un conglomérat multinational basé à Bombay spécialisé dans les métaux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur novelis.com.