NOVIACARE RÉVOLUTIONNE LE MAINTIEN À DOMICILE DES SENIORS & PERSONNES FRAGILES

PARIS, 16 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Pour faire face à un enjeu sociétal majeur : le maintien à domicile des personnes âgées ou fragiles, NOVIAcare révolutionne le secteur grâce à un dispositif composé de capteurs discrets connectés à une box intelligente qui apprend et détecte automatiquement les situations à risque. Bénéficiant de la puissance de l'intelligence artificielle, NOVIAcare se distingue des systèmes d'urgence de premières générations dont le niveau de service rendu a peu évolué depuis les solutions types « bracelet » ou « pendentif » à activer manuellement.

NOVIAcare est un véritable soulagement pour les aidants.

Première solution intelligente et connectée pour le maintien à domicile des seniors

Avec 2 millions de chutes par an annoncées par le gouvernement, 130.000 hospitalisations et 10.000 décès, la chute est la 1ère cause de mortalité accidentelle en France chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Les dispositifs types « bracelets » permettent de donner l'alerte, mais sont-ils pour autant suffisants ? En particulier s'ils ne sont pas portés (douche, sommeil…) ou si l'utilisateur n'est pas en capacité de l'activer à temps.

NOVIAcare représente une véritable révolution dans le maintien à domicile des personnes fragiles en toute sécurité et à toute heure. Grâce à des technologies de pointe embarquées dans ses capteurs environnementaux, couplées à l'intelligence artificielle de sa box, NOVIAcare offre un niveau d'efficacité maximal en apprenant les habitudes de vie de chaque utilisateur pour savoir détecter les situations à risque et alerter automatiquement un centre de téléassistance 24/7. NOVIAcare est capable de veiller, réagir, mais va également plus loin en analysant des comportements inhabituels qui pourraient engendrer un risque futur. NOVIAcare fournit aux seniors, mais aussi à certaines personnes malades ou en situation de handicap, une véritable assistance préventive.

Avec à ce jour près de 1.000 box déployées en France et en Europe, NOVIAcare permet aux personnes fragiles de revendiquer la liberté de pouvoir vivre chez elles, comme elles le souhaitent et tant que leur situation médicale le permet encore, tout en conservant une vie sociale et leur autonomie au sein d'un environnement familier et sécurisé. NOVIAcare conjugue donc qualité de vie et réduction optimale des risques d'accidents ou de complications de santé.

