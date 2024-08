now.gg annonce un store Telegram pour les jeux mobiles et les applications d'IA, avec paiements via TON.

Les développeurs peuvent désormais publier leurs jeux mobiles directement sur Telegram, ce qui permet aux utilisateurs d'y jouer directement sur cette plateforme et de faire des achats dans l'application via TON.

COLOGNE, Allemagne, 23 août 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, lors de la Gamescom de Cologne, now.gg a annoncé nowStore, un nouveau store destiné aux utilisateurs de Telegram. Les développeurs qui intègrent nowSDK peuvent désormais publier leurs jeux mobiles et leurs applications d'IA directement sur Telegram, ainsi que sur PC, Mac, cloud / navigateur et LINE. Plus de 950 millions d'utilisateurs de Telegram peuvent ainsi accéder instantanément à leurs jeux. Pour les utilisateurs, l'expérience de jeu est fluide et instantanée puisqu'ils peuvent lancer des jeux et y jouer directement depuis Telegram.

Sur nowStore, les utilisateurs peuvent effectuer des achats dans l'application en utilisant TON (The Open Network). Cette annonce fait le lien entre le marché actuel des jeux mobiles (100 milliards d'euros) et le marché émergent des jeux crypto. Avec 20 % des utilisateurs de Telegram jouant à des jeux, nowStore permet aux développeurs de jeux d'accéder à cette base d'utilisateurs payants.

Avec cette annonce, le nowSDK de now.gg permet aux développeurs mobiles d'accéder à la troisième plus grande distribution après Apple et Google. Avec une seule intégration, les utilisateurs PC, Mac, cloud / navigateur, LINE et maintenant Telegram peuvent jouer à des jeux. Les développeurs peuvent gérer tous ces canaux via nowStudio.

nowStore fait ses débuts avec plusieurs titres populaires tels que Nexus : Nebula Echoes de Magic Games, Tales & Dragons : New Journey de Lunplay , la franchise Battle Bears de SkyVu et Zombieland : Doomsday Survival de Juefeng et Magic Hero War pour tous les utilisateurs de Telegram. Compte tenu de l'essor des jeux WeChat en Chine, les développeurs de jeux asiatiques voient dans Telegram une formidable opportunité, notamment pour atteindre le public occidental.

« Nous avons simplement publié notre application sur nowStudio et avons instantanément bénéficié de l'avantage d'une distribution multiplateforme sur PC, Mac, navigateur et LINE. Désormais, nos applications sont également disponibles pour la vaste base d'utilisateurs de Telegram », a déclaré Ben Vu, PDG de SkyVu. « Nous sommes ravis », a-t-il ajouté.

« Un SDK, des milliards d'utilisateurs, la fusion de deux écosystèmes colossaux. C'est un rêve devenu réalité pour les développeurs », a déclaré Rosen Sharma, PDG de now.gg.



Essayez nowStore (@nowstore_bot) sur https://t.me/nowstore_bot. Avant-première disponible à partir du 20 août, 16h CEST

À propos de now.gg

now.gg est un service de jeux en nuage cloud qui offre aux utilisateurs la possibilité de jouer instantanément à des jeux avec leurs amis, et d'utiliser une monnaie commune pour tous les jeux sur les principaux écosystèmes de jeux. now.gg possède de nombreuses marques grand public dans le monde entier, notamment nowCafe sur LINE, BlueStacks.com, et CarlBot et FredBoat dans sur Discord. Les développeurs de jeux peuvent utiliser now.gg Studio pour publier des jeux sur le service afin d'atteindre une vaste base d'utilisateurs.



now.gg a été le pionnier des jeux multiplateformes pour les jeux mobiles avec BlueStacks App Player qui a récemment dépassé 1,5 milliard de téléchargements totaux. now.gg cloud a été lancé en 2021.

