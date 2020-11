NPROXX reçoit le prestigieux prix de l'innovation

En tant que président du jury, l'administrateur du district d'Euskirchen, Markus Ramers, a remis le prix de l'innovation à Rainer vor dem Esche, directeur général de NPROXX. Dans son discours élogieux, M. Ramers a rendu l'hommage suivant au gagnant : « Dans les analyses de marché, l'hydrogène a été désigné comme l'un des plus importants vecteurs énergétiques du futur. Pour passer à un système d'énergie, de circulation et de transport durable, il est impossible d'échapper à l'hydrogène. NPROXX l'a compris. Dans le sillage d'une révolution énergétique et de l'abandon de la production de charbon, la région est sur le point de connaître de profonds changements. L'entreprise participe activement à ce changement en termes d'innovation et de protection du climat. Je souhaite à NPROXX beaucoup de succès dans ses entreprises ! »

« Nous sommes très fiers d'avoir reçu ce prix », a déclaré Rainer vor dem Esche. « La mobilité du futur a commencé et t notre région se occupe le devant de la scène !. Chez NPROXX, nous aimerions apporter notre pierre à l'édifice avec nos solutions de stockage. Le directeur général a poursuivi en disant que « dans ce sens, nous considérons ce prix comme une motivation pour l'avenir, mais aussi comme une appréciation du travail que nous avons accompli. »

D'autres personnalités, l'administrateur du district de Düren, Wolfgang Spelthahn, et le maire de Jülich, Axel Fuchs, ont également prononcé quelques mots. La cérémonie de remise du prix AC2 était placée sous le patronage de Thomas Rachel, secrétaire d'État parlementaire au ministère fédéral de l'Éducation et de la Recherche, qui a salué les participants de l'événement en ligne.

Le lauréat du prix de l'innovation a été sélectionné par un jury de haut niveau composé non seulement de représentants d'entreprises prospères et innovantes du district, mais aussi d'experts renommés en matière d'innovation dans le domaine de la recherche et du développement, et d'un représentant des hauts fonctionnaires de l'administration.

Quatre autres candidats avaient été proposés cette année pour le prix de l'innovation AC2, dont Caritas Betriebs- und Werkstätten GmbH (CBW) d'Eschweiler et EuLog Service gGmbH d'Euskirchen-Kuchenheim pour leurs innovations sociales, ainsi qu´ oculavis GmbH pourune innovation en matière de logiciel et de traitement et umlaut telehealthcare GmbH pour une innovation de produit, les deux derniers candidats provenant tou tous deux d'Aix-la-Chapelle.



Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1331570/NPROXX.jpg

SOURCE NPROXX