NPROXX mit Innovationspreis ausgezeichnet

Nachhaltiges Energie-, Verkehrs- und Transportwesen mit Wasserstoff

Der Landrat des Kreises Euskirchen, Markus Ramers, überreichte in seiner Funktion als Juryvorsitzender dem NPROXX-Geschäftsführer Dr. Rainer vor dem Esche die Innovationspreis-Skulptur. In seiner Laudatio würdigte Ramers den Preisträger: „Wasserstoff wurde in Marktanalysen als einer der wichtigsten Energieträger der Zukunft genannt. Um auf ein nachhaltiges Energie-, Verkehrs- und Transportwesen umzustellen, wird an Wasserstoff kein Weg vorbeiführen. NPROXX hat dies verstanden. Die Region steht im Zuge der Energiewende und des Ausstiegs aus der Kohleförderung vor einem tiefgreifenden Wandel. Das Unternehmen möchte helfen, diesen Wandel positiv im Sinne von Innovation und Klimaschutz aktiv zu gestalten. Ich wünsche NPROXX dabei viel Erfolg!"