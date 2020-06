NS8 lève 123 millions d'USD lors d'un premier tour de table et fait désormais parti des plateformes de prévention de la fraude à la croissance la plus rapide au monde

La toute dernière levée de fonds était menée par Lightspeed Venture Partners et AXA Venture Partners

LAS VEGAS, 11 juin 2020 /PRNewswire/ -- NS8, une société de prévention de la fraude en ligne, a annoncé une levée de fonds de 123 millions d'USD sous forme de capital-risque, menée par Lightspeed Venture Partners et AXA Venture Partners (AVP).

Grâce à cet investissement, NS8 accélérera la mise au point de ses produits et étendra sa portée mondiale en mettant davantage l'accent sur le développement de son vaste réseau de partenaires. L'entreprise est passée de 50 à plus de 200 employés au cours de l'année dernière et le recrutement se poursuit dans les domaines de la vente, de l'ingénierie, du marketing et des infrastructures.

L'investissement de Lightspeed permet à NS8 d'accéder au vaste réseau mondial de l'entreprise, ainsi qu'à une équipe d'opérateurs et de conseillers contribuant à l'aider à relever les défis, constituer des équipes de classe mondiale et soutenir la croissance continue de l'entreprise à toutes les étapes.

« La prévention de la fraude en ligne a progressé rapidement en raison de l'adoption accélérée du commerce électronique par les commerçants et, simultanément, de la menace que font peser ceux qui cherchent à attaquer les boutiques en ligne. Les commerçants de toutes tailles sont amenés à investir dans des produits de sécurité pour garantir une expérience en ligne sûre et sécurisée », a déclaré Bradley Twohig, Associé chez Lightspeed Venture Partners. « La plateforme de NS8 permet à ses partenaires et aux commerçants de mettre en place, en une journée, un pôle complet de prévention de la fraude sur pratiquement toutes les plateformes de commerce électronique. La rentabilité est tout simplement la meilleure de sa catégorie. »

AVP a une vaste expérience pour ce qui est d'aider les grandes entreprises tirant parti de technologies différenciées et de modèles commerciaux efficaces à stimuler l'innovation dans les domaines des logiciels d'entreprise, de la fintech, de la santé grand public et de la santé numérique. Disposant de bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, AVP peut également aider NS8 à accélérer son expansion mondiale.

« NS8 a mis en place une plateforme de détection et de prévention de la fraude leader du marché, qui combine des analyses de données de pointe avec une notation en temps réel. Le développement rapide de NS8 illustre la force du produit de la société et la valeur qu'elle apporte à ses clients », a déclaré Alex Scherbakovsky, Partenaire général d'AXA Venture Partners et membre du Conseil d'administration de NS8. « Nous sommes ravis de nous associer à Adam et à l'équipe de NS8 pour étendre l'activité à l'échelon mondial. »

Durant la récente pandémie mondiale, NS8 s'est plus que jamais affirmée comme le leader du secteur à la croissance la plus rapide, son chiffre d'affaires augmentant de 200 pour cent en glissement annuel. La société concentre ses efforts pour aider les vendeurs en ligne à prendre des décisions concernant la fraude qui protègent leurs clients et leurs résultats financiers.

« Grâce aux investissements de Lightspeed, d'AXA Venture Partners et à notre groupe d'appui, nous pouvons continuer de nous adapter en vue de satisfaire la demande croissante en technologies de prévention de la fraude sur le marché mondial », a déclaré Adam Rogas, le PDG de NS8. « Ce partenariat permet à NS8 de donner à un plus grand nombre d'entreprises les moyens de se défendre contre la fraude, indépendamment de leur taille et de leur secteur d'activité. »

À propos de NS8

NS8 est une plateforme exhaustive de prévention de la fraude combinant l'analyse comportementale, la notation en temps réel et la surveillance globale, qui aide les entreprises en ligne à réduire le risque au minimum. Sa technologie de notation brevetée fournit des données concrètes sur le type, la qualité et la fiabilité des transactions, qui sont exploitées par les entreprises pour automatiser les flux de gestion des fraudes et satisfaire leurs propres besoins. NS8 est basée à Las Vegas et dispose de bureaux régionaux à San Francisco, San Ramon, Miami, Amsterdam, Singapour et Melbourne. www.ns8.com

Crowell & Moring LLP était conseiller juridique de NS8 pour la transaction de levée de fonds.

À propos de Lightspeed Venture Partners

Lightspeed Venture Partners est une société de capital-risque multi-étapes s'attachant à accélérer les innovations et les tendances de rupture dans les secteurs des entreprises et du grand public. Ces deux dernières décennies, l'équipe de Lightspeed a appuyé des centaines d'entrepreneurs et contribué à créer plus de 400 entreprises dans le monde, dont Snap, Nest, Nutanix, AppDynamics, MuleSoft, OYO, Guardant, StitchFix et GrubHub. Lightspeed et ses filiales gèrent actuellement 10,5 milliards d'USD sur la plateforme mondiale Lightspeed, ses professionnels et ses conseillers en placement étant présents dans la Silicon Valley, en Israël, en Inde, en Chine, en Asie du Sud-Est et en Europe. www.lsvp.com

À propos d'AXA Venture Partners

AXA Venture Partners (AVP) est une société mondiale de capital-risque investissant dans des entreprises à forte croissance et à vocation technologique. AVP a créé, en moins de cinq ans, une plateforme de placement unique spécialisée dans les investissements technologiques forte 800 millions d'USD d'actifs sous gestion répartis autour de trois domaines d'expertise : phase de démarrage, phase de croissance et fonds de fonds. À ce jour, AVP a investi dans plus de 45 entreprises et plus de 15 fonds. L'équipe d'AVP est active dans le monde entier et dispose de bureaux à San Francisco, New York, Londres, Paris et Hong Kong. Au-delà des placements, AVP offre un accès unique aux perspectives de développement commercial en aidant les entreprises de son portefeuille à se développer à l'échelon mondial et à accélérer leur croissance. www.axavp.com

LinkedIn : @ns8 Twitter : @ns8inc NS8.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1174788/NS8_Logo.jpg

Liens connexes

www.ns8.com



SOURCE NS8, Inc.