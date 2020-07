Nucleai a levé 6,5m USD auprès de Debiopharm, pour la premiere clôture de son tour de financement Serie A afin de proumouvoir sa plateforme d'oncologie de précision basée sur l'IA

- Nucleai est une société de biologie computationnelle fournissant une plateforme d'oncologie de précision basée sur l'IA pour la recherche et les décisions de traitement

- Le fonds de capital-risque stratégique de Debiopharm est l'investisseur principal de cette opération, qui comprend également les investisseurs existants Vertex Ventures et Grove Ventures.

TEL AVIV, Israël et LAUSANNE, Suisse, 7 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Nucleai (www.Nucleaimd.com), une start-up israélienne qui a développé une plateforme d'oncologie de précision basée sur l'intelligence artificielle pour la recherche et les décisions de traitement et Debiopharm (www.debiopharm.com), une société biopharmaceutique suisse, ont annoncé aujourd'hui la clôture initiale du financement de Série A, d'un montant de 6,5 millions de dollars.

Ces dernières années, les immunothérapies anticancéreuses ont révolutionné le traitement du cancer, en apportant des avantages à long terme à certaines populations de patients. Or, ces traitements ne sont efficaces que pour un petit sous-ensemble de patients. Sans un moyen adéquat pour prédire la réponse aux médicaments, les malades reçoivent un traitement inefficace, les assureurs financent des traitements inutiles et néanmoins coûteux, et les sociétés pharmaceutiques enregistrent un pourcentage élevé d'échecs pour leurs essais cliniques. La technologie fondamentale de Nucleai analyse des ensembles de données considérables et uniques d'images de tissus – utilisant pour cela l'intelligence artificielle et des méthodes d'apprentissage automatique – pour modéliser les caractéristiques spatiales de la tumeur et du système immunitaire du patient, créant des signatures uniques qui sont prédictives de la réponse des patients. Dans un travail récent réalisé en collaboration avec des chercheurs de premier plan et publié lors de la conférence européenne d'oncologie ASCO 2020, Nucleai a démontré, dans le cas du cancer du sein, le pouvoir prédictif de l'analyse spatiale basée sur l'IA du microenvironnement de la tumeur.

Grâce à cet investissement, Debiopharm et Nucleai travailleront ensemble afin de tirer parti des 40 ans d'expertise pharmaceutique de Debiopharm pour accélérer la découverte de biomarqueurs prédictifs de la réponse aux médicaments et améliorer les données des essais cliniques, qui incluent des patients atteints de cancer. La société entend utiliser les fonds pour faire progresser le développement de sa plateforme avancée pour l'immuno-oncologie et d'autres maladies. Les fonds seront également utilisés pour étendre sa portée commerciale aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques.

« Nous sommes ravis d'avoir Debiopharm et son capital-risque comme lead investisseur avec Vertex Ventures et Grove Ventures. Debiopharm apporte des décennies d'expertise pharmaceutique qui nous aideront à accélérer notre développement et notre entrée sur le marché » a expliqué Avi Veidman, CEO de Nucleai. « Nucleai a noué de multiples partenariats commerciaux, générateurs de revenus, avec les principales sociétés pharmaceutiques d'immunothérapie et les souscripteurs basés aux États-Unis. Nous prévoyons d'utiliser ces fonds pour élargir notre offre à d'autres indications et maladies, ainsi que pour augmenter considérablement notre empreinte commerciale. »

Fondé en Israël, un point névralgique en pleine expansion de l'innovation en biologie informatique, Nucleai a été fondé par d'anciens membres d'une unité technologique d'élite du corps de renseignement israélien spécialisée dans l'intelligence artificielle et le Big Data : Avi Veidman (CEO), Eliron Amir (COO) et Lotan Chorev (VP R&D). Ce centre de Tel-Aviv permet à la start-up de tirer parti d'une multitude de ressources précieuses, dont un système médical centralisé, 25 ans de données de dossiers médicaux électroniques et des talents de pointe en matière d'IA.

« Notre équipe est ravie de se lancer dans cette aventure afin de développer et de mieux comprendre comment l'IA peut aider les anatomopathologistes et les oncologistes à établir leurs diagnostics et leurs pronostics avec encore plus de précision », a expliqué Tanja Dowe, CEO de Debiopharm Innovation Fund. « Nous reconnaissons l'énorme impact que la plateforme d'IA de Nucleai pourrait avoir sur la recherche clinique pour les traitements pharmaceutiques. »

Avi Veidman, CEO de Nucleai, a ajouté: « La lutte que se livrent la tumeur et les cellules immunitaires est clairement visible lorsque l'on examine la lame d'anatomopathologie, un peu comme une image satellite d'un champ de bataille. Notre plateforme d'IA analyse les centaines de milliers de cellules d'une lame, examine l'interaction entre la tumeur et le système immunitaire et assure, en fonction de ces caractéristiques, la meilleure adéquation entre le patient et le médicament ».

« Notre solution est fondée exclusivement sur un logiciel qui est intégré dans le flux de travail des chercheurs sur les biomarqueurs. Cela nous permet de faire évoluer rapidement notre solution, de fournir des services à un grand nombre de partenaires pharmaceutiques et biotechnologiques ainsi qu'aux patients », a déclaré Eliron Amir, le COO de Nucleai. « C'est une solution élégante à un problème complexe, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à une opération coûteuse de wet biology. Notre solution, basée sur le cloud, nous permet de rassembler d'énormes quantités de données 'immuno-oncologiques provenant de différentes sources, créant ainsi des informations complexes qu'une seule entreprise pharmaceutique ou institut ne peut générer par lui-même"

À propos de Nucleai

Nucleai est l'un des principaux fournisseurs de technologie oncologique de précision alimentée par l'IA transformant la découverte de biomarqueurs et les décisions de traitement. La plateforme de Nucleai exploite des ensembles de données tissulaires uniques pour produire des informations sur la biologie du cancer, accroître l'efficacité des essais cliniques et améliorer les soins aux patients. Nucleai travaille avec des sociétés pharmaceutiques de premier plan, en octroyant des licences à sa plate-forme de recherche pour un usage interne et en collaborant à des projets de découverte de biomarqueurs.

À propos de Debiopharm

Debiopharm développe et produit des thérapies, qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits en oncologie et dans les infections bactériennes, et investit dans technologies innovantes répondant à ces besoins. Nous avons pour objectif de fournir un financement et des conseils stratégiques aux entreprises proposant des solutions Smart Data & Santé Numérique, et l'ambition de changer les méthodes de mise au point des médicaments et la manière dont les patients sont traités. En pleine croissance, notre portefeuille d'entreprises compte, parmi ses succès, 18 autorisations de la FDA ou marques CE et 2 introductions en bourse. Depuis 2008, la société a investi près de 100 millions de dollars US et a mené 10 des 14 derniers cycles d'investissement dans les entreprises de son portefeuille.

