Nuvo Group collecte 30 millions de dollars de financement mené par Shareholder Value Management AG

Le nouveau financement va permettre à Nuvo d'accélérer le développement de sa plateforme innovante et de commencer à démontrer la preuve de principe commerciale pour une approche innovante de la gestion de la grossesse qui permettra d'apporter des soins plus en continu, plus cohérents, et plus connectés pour les futurs parents et les professionnels des soins de santé.

« Nous construisons une nouvelle approche de la santé maternelle et fœtale en créant une nouvelle génération de solutions reposant sur des technologies qui comprennent l'intelligence artificielle, le big data et l'apprentissage machine, dans des dispositifs portables spécialement conçus pour un contrôle à distance, » a déclaré Oren Oz, PDG de Nuvo Group. « Nos technologies avancées créent des opportunités pour améliorer considérablement un secteur des soins de santé qui est en grande partie resté inchangé pendant des décennies. En faisant cela, Nuvo Group transforme l'expérience de la grossesse en connectant les mères et les praticiens à des informations en temps réel pour permettre à ces praticiens de mieux gérer la grossesse, à la fois pour les mères et pour les bébés, tout en réduisant les coûts du système de santé. »

« L'approche innovante de Nuvo Group concernant la santé maternelle et fœtale connectée représente une opportunité d'investissement extrêmement intéressante pour Shareholder Value Management, en raison de son unique et difficile à reproduire combinaison de technologie pour dispositif médical, ses capacités d'analyse ainsi que ses logiciels évolutifs, » a dit Daniel Gilcher, analyste chez Shareholder Value Management. « Je suis ravi de m'associer à la direction de Nuvo Group pour influencer le succès de l'organisation. Je crois fermement que Nuvo Group est sur le point d'entraîner une révolution scientifique qu'on ne voit pas souvent en dehors d'un cadre universitaire et qui contribuera sans doute à stimuler la science de la gestion de la grossesse et rehausser les normes des soins maternels et fœtaux pour de nombreuses années. »

L'équipe d'experts de Nuvo Group se consacre à développer des technologies de pointe qui feront avancer les soins de grossesse aujourd'hui et créeront de nouvelles limites à dépasser dans le domaine de la médecine maternelle et fœtale. Leurs plateformes brevetées de données et d'analyse, combinées à leurs alternatives de produits rentables aux solutions de contrôle traditionnelles, auront un impact immédiat sur la manière dont les soins de santé maternels et fœtaux sont prodigués et leur accessibilité pour le patient et les professionnels de la santé.

« En apportant au consommateur des solutions de type médical, dans ce cas précis aux futures mères, Nuvo Group donne aux femmes les moyens de se connecter virtuellement avec leurs médecins en temps réel, quand elles en ont besoin, tout au long de leur grossesse », a ajouté Oren Oz. « Par conséquent, les praticiens auront dorénavant de nombreux points de données et plus d'occasions d'observer des changements, évaluer des tendances et, en fin de compte, prendre des décisions plus éclairées concernant des interventions qui n'auront pas seulement un impact sur un patient, mais qui auront également des conséquences pour la santé de la population dans son ensemble. »

À propos de Nuvo Group, LLC

Nuvo Group se consacre à transformer les soins liés à la grossesse pour une nouvelle génération. Des solutions logicielles brevetées combinées à une conception de produit innovante utilisent l'analyse du big data afin d'optimiser à l'échelle mondiale les soins de santé lors de la grossesse. Nuvo Group est dirigé par un collectif dévoué d'ingénieurs de données, des professionnels de la santé, des concepteurs de logiciels et d'heureux parents qui partagent une vision commune afin de créer de nouvelles solutions pour les patients et les médecins, et qui provoquent un impact immédiat sur les soins maternels dans le monde entier. Le produit initial de Nuvo Group pour les prestataires de soins est actuellement soumis à une investigation clinique afin d'appuyer son approbation par la FDA et n'est pas encore disponible à la vente aux États-Unis.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.nuvo-group.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/676404/Nuvo_Group_Logo.jpg

LA SOURCE Nuvo Group

Liens connexes

http://www.nuvo-group.com/