OBI Pharma annonce la présentation d'OBI-999 lors de la conférence virtuelle mondiale 2020 sur les conjugués anticorps-médicament

TAIPEI, Taïwan, 15 septembre 2020 /PRNewswire/ -- OBI Pharma, Inc. (TPEx : 4174), un leader des produits thérapeutiques à glycosphingolipides en immuno-oncologie ciblant les antigènes des séries Globo (Globo H et SSEA-4) et des produits thérapeutiques en chimiothérapie ciblant l'AKR1C3, a annoncé aujourd'hui qu'une présentation scientifique de l'OBI-999, un conjugué anticorps-médicament (CAM) contenant des anticorps anti-Globo H, aura lieu le 16 septembre 2020 lors de la conférence scientifique virtuelle mondiale des CAM.

La présentation scientifique sera intitulée « A Novel Globo H-targeting Antibody-drug Conjugate: OBI 999 » et sera suivie d'une discussion en direct et d'une séance de questions dirigée par Ming-Tain Lai, Ph. D., directeur scientifique d'OBI Pharma. La présentation mettra en évidence les résultats des études précliniques du conjugué anticorps-médicament anti-Globo H (OBI-999) d'OBI Pharma, le premier médicament anti-Globo H de sa catégorie, y compris les données sur l'efficacité et l'innocuité des études sur les animaux, qui appuient les phases 1 et 2 de l'essai clinique actuellement mené chez l'être humain au MD Anderson Cancer Center à Houston, au Texas (États-Unis).

« OBI Pharma est fière de présenter son nouveau traitement anticancéreux anti-Globo H et le premier de sa catégorie, l'OBI-999, lors de la prestigieuse conférence virtuelle mondiale des CAM de 2020. Nous nous réjouissons à la perspective de présenter de nouveaux renseignements sur nos essais cliniques en cours qui pourraient offrir une option thérapeutique avec CAM importante pour les patients atteints de cancer dans le monde entier », a déclaré Ming-Tain Lai, Ph. D.

Titre : A Novel Globo H-targeting Antibody-drug Conjugate: OBI-999

Présentateur : Ming-Tain Lai, Ph. D. Directeur scientifique d'OBI Pharma, Inc. Taipei, Taïwan

Date et heure de la présentation : le mercredi 16 septembre 2020, de 11 h 30 à 11 h 50, heure de l'Est

Discussion en direct et séance de questions : le mercredi 16 septembre 2020 à 12 h 30, heure de l'Est

La présentation susmentionnée sera disponible en ligne à l'adresse suivante : www.obipharma.com.

À propos d'OBI Pharma

OBI Pharma, Inc., est une entreprise biopharmaceutique de Taïwan qui a été fondée en 2002. Sa mission est de développer et d'homologuer de nouveaux agents thérapeutiques pour les besoins médicaux non satisfaits contre les cibles de cancer telles que les séries d'antigènes Globo (notamment Globo H, SSEA-3 et SSEA-4), l'AKR1C3 et d'autres cibles prometteuses.

Le nouveau portefeuille d'immuno-oncologie novateur de l'entreprise contre le Globo H comprend : l'Adagloxad Simolenin (anciennement OBI-822), l'OBI-833, un vaccin actif en immunothérapie contre le Globo H, l'OBI-888 (anticorps monoclonal ciblant le Globo H) et l'OBI-999 (CAM ciblant le Globo H). Le nouveau traitement ciblé AKR1C3 novateur de l'entreprise est l'OBI-3424, un promédicament à petites molécules qui libère de façon sélective un puissant agent alkylant ciblant l'ADN en présence de l'enzyme aldo-céto-réductase 1C3 (AKR1C3). Des informations supplémentaires sont disponibles à l'adresse suivante : www.obipharma.com.

Déclarations prospectives

Les déclarations incluses dans le présent communiqué ne constituent pas une description des faits historiques. Il s'agit de déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs comprennent notamment des énoncés sur les essais cliniques futurs, les résultats et le calendrier de ces essais et résultats. Ces facteurs de risque sont identifiés et discutés de temps à autre dans les rapports et présentations d'OBI Pharma, y compris les dépôts d'OBI Pharma auprès du Taiwan Securities and Futures Bureau.

CONTACT DE L'ENTREPRISE :

Kevin Poulos

OBI Pharma USA, Inc.

1.619.537.7698 Ext. 102

[email protected]

