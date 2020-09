OBI Pharma kündigt Präsentation von OBI-999 auf dem ADC-Welttreffen 2020 an

Präsentation zur Hervorhebung der wissenschaftlichen Charakteristika des neuartigen Anti-Globo-H-Antikörper-Wirkstoff-Konjugats (ADC) OBI-999

TAIPEI, Taiwan, 14. September 2020 /PRNewswire/ -- OBI Pharma, Inc. (TPEx: 4174), ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Glykosphingolipid-Immuno-Onkologie-Therapeutika, die auf die Antigene der Globo-Serie (Globo H und SSEA-4) abzielen, und der Chemotherapeutika, die auf AKR1C3 abzielen, kündigte heute an, dass auf dem World ADC Digital Scientific Meeting am 16. September 2020 eine wissenschaftliche Präsentation von OBI-999 (auf Anti-Globo H abzielendes ADC) stattfinden wird.

Die wissenschaftliche Präsentation mit dem Titel „Ein neuartiges, auf Globo H abzielendes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat: OBI 999" mit einer anschließenden Live-Diskussion und Fragerunde wird von Ming-Tain Lai, PhD, Wissenschaftlicher Leiter bei OBI Pharma, geleitet. In der Präsentation werden die Ergebnisse der präklinischen Studien von OBI Pharmas neuem Anti-Globo H-Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (OBI-999) vorgestellt, einschließlich Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit am Tier, die die laufende Studie der Phase 1/2 am Menschen unterstützen, welche am MD Anderson Cancer Center in Houston, TX (USA) durchgeführt wird.

„OBI Pharma ist stolz darauf, auf der prestigeträchtigen 2020 World ADC Digital Konferenz für OBI-999 unser neuartiges Anti-Globo H ADC-Krebstherapeutikum zu präsentieren. Wir freuen uns darauf, in Zukunft neue Informationen zu unseren laufenden klinischen Studien zur Verfügung zu stellen, die eine wichtige therapeutische ADC-Option für Krebspatienten weltweit darstellen könnten2, erklärte Dr. Ming-Tain Lai.

Titel: Ein neuartiges, auf Globo H abzielende Antikörper-Wirkstoff-Konjugat: OBI-999

Vortragender: Ming-Tain Lai, PhD. Wissenschaftlicher Leiter bei OBI Pharma, Inc. Taipeh, Taiwan.

Datum und Uhrzeit der Präsentation: Mittwoch, 16. September 2020. 11:30 Uhr - 11:50 Uhr Eastern Time

Live-Diskussion & Fragerunde: Mittwoch, 16. September 2020. 12:30 Uhr Eastern Time

Die obige Präsentation wird online zur Verfügung gestellt unter www.obipharma.com.

Über OBI Pharma

OBI Pharma, Inc. ist ein taiwanesisches Biopharmazie-Unternehmen, das 2002 gegründet wurde. Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, neuartige therapeutische Wirkstoffe für medizinische Versorgungslücken gegen Krebsziele zu entwickeln und zu lizenzieren, wie die Globo-Serie (einschließlich Globo H, SSEA-3 und SSEA-4), AKR1C3 sowie weitere vielversprechende Ziele.

Zum neuartigen Immuno-Onkologie-Portfolio, des ersten seiner Klasse, gegen Globo H gehören: Adagloxad Simolenin (zuvor OBI-822) und OBI-833, ein aktive Immuntherapie-Impfung der Globo-Serie; OBI-888 (Globo H mAb) und OBI-999 (Globo H ADC). Die neuartige Therapie des Unternehmens, die erste ihrer Klasse, die sich gegen AKR1C3 richtet, ist OBI-3424 (niedermolekularer Arzneimittelvorläufer), das selektiv einen potenten DNA-alkylierenden Wirkstoff bei Vorliegen des Enzyms Aldo-keto-Reduktase 1C3 (AKR1C3) freisetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.obipharma.com.

Zukunftsorientierte Aussagen

In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die keine Beschreibung historischer Fakten sind, sind vorausschauende Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige klinische Studien, Ergebnisse und den Zeitpunkt solcher Studien und Ergebnisse. Solche Risikofaktoren werden von Zeit zu Zeit in den Berichten und Präsentationen von OBI Pharma identifiziert und diskutiert, einschließlich der Einreichungen von OBI Pharma beim Taiwan Securities and Futures Bureau.

FIRMENKONTAKT:

Kevin Poulos

OBI Pharma USA, Inc.

1.619.537.7698 Ext. 102

[email protected]

Weitere Links

http://www.obipharma.com/



SOURCE OBI Pharma, Inc.