OBRATORI soutient la start-up californienne PAPER COSMETICS

Paper Cosmetics est une marque au design durable et élégant, prête pour l'adoption du marché de masse. La start-up américaine dirigée par Daniel Roescheisen propose une gamme de déodorants zéro déchet destinée aux clients qui apprécient les produits propres, respectueux de l'environnement et surtout efficaces !

OBRATORI travaille aux côtés de jeunes entrepreneurs pour créer des produits responsables avec pour objectif le bien-être de l'homme et de la Planète.

Cristina Carlino déclare que le message fort de la marque, l'efficacité du produit, le design élégant et le potentiel de croissance sont les principales raisons de sa décision d'investissement.

Amaury Godron, co-directeur général d'OBRATORI : « Nous soutenons des projets innovants, ce qui démontre notre conviction quant aux solutions durables et innovantes. OBRATORI soutient l'entrepreneuriat avec les mêmes valeurs que celles mises en avant par le Groupe L'OCCITANE. Les créateurs de produits innovants forgent un lien de confiance entre les fabricants de cosmétiques et les consommateurs finaux. »

Daniel Roescheisen déclare : « Nous sommes ravis et honorés de devenir partenaires d'une équipe d'investissement aussi solide. Cela signifie beaucoup qu'OBRATORI et Cristina Carlino croient en nous et en l'avenir de la marque. Cela montre également clairement la direction que prendront nos salles de bains du futur, là où les plastiques à usage unique n'ont pas d'avenir. Nous poussons au changement de manière ludique avec des produits qui fonctionnent pour nous et pour notre avenir. »

Basé à Marseille, OBRATORI rejoint le comité de développement stratégique de Paper Cosmetics pour accompagner sa croissance. « Nous aidons les jeunes entreprises pour lesquelles il existe des preuves d'efficacité et de viabilité de leurs solutions », déclare Ingo Dauer, co-directeur général d'OBRATORI. « Pour OBRATORI, il s'agit du premier investissement étranger. Faire pression pour une consommation plus durable et garantir des produits de qualité sont pour nous une évidence. PAPER COSMETICS répond à une demande claire des clients ».

À propos d'OBRATORI - L'OCCITANE Innovation Lab

OBRATORI est le fonds d'investissement et accélérateur du Groupe L'OCCITANE. Le fonds qui soutient des projets ambitieux, a pour mission d'investir en participation minoritaire dans des startups en démarrage et, de les accompagner dans leur création de valeur.

À propos de Paper Cosmetics

Paper Cosmetics est la nouvelle marque de déodorants durables qui mène la charge pour nettoyer votre salle de bain. Développé durant deux ans, chaque déodorant est fabriqué à partir de tous les ingrédients naturels, sûrs et propres dans un emballage en papier écologique.

