OC&C Strategy Consultants est désormais certifié B Corp

PARIS, 8 décembre 2023 /PRNewswire/ -- OC&C Strategy Consultants (OC&C), cabinet international de conseil en stratégie, est désormais certifié B CorpTM, et rejoint une communauté mondiale d'entreprises visant à concilier rentabilité et intérêt collectif.

En tant qu'entreprise certifiée B Corp, OC&C Strategy Consultants s'est soumis à une évaluation rigoureuse effectuée par B Lab, répondant à des normes exigeantes en matière d'impacts environnementaux, sociaux et sociétaux. Cette certification reflète l'engagement continu du cabinet pour faire de son activité de conseil une force au service du bien, comme en témoignent la structure juridique de sa gouvernance et son investissement dans l'amélioration continue de ses pratiques.

OC&C a toujours été engagé dans une perspective de long terme tant pour ses clients que pour le cabinet lui-même et la certification B Corp fait écho à ces valeurs ainsi qu'aux actions d'ores-et-déjà initiées par le cabinet. Dans une industrie intrinsèquement tournée vers l'humain, OC&C s'efforce de devenir le meilleur cabinet pour les meilleurs consultants en stratégie, en s'assurant que quel que soit leur origine, les collaborateurs puissent s'épanouir aussi bien en tant que salariés qu'en tant qu'individus. Cela permet à OC&C de disposer de l'équipe la plus compétente possible pour fournir à ses clients des conseils sur-mesure et de grande qualité.

Plus largement, les missions que le cabinet réalise pour ses clients intègrent de plus en plus les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, et les ressources consacrées aux projets bénévoles n'ont cessé de croître pour atteindre près de 1,5 % du chiffre d'affaires total.

Sur le plan de l'impact environnemental, l'entreprise a fait un grand pas en avant en mesurant de façon approfondie ses émissions de carbone et en fixant des objectifs fondés sur des données scientifiques afin de minimiser son empreinte à court et à long terme.

En tant qu'entreprise certifiée B Corp, OC&C Strategy Consultants vise à démontrer que la rentabilité et l'intérêt collectif ne sont pas incompatibles, mais font partie intégrante d'un modèle d'entreprise à impact et durable.

Will Hayllar, Managing Partner de OC&C, a commenté l'annonce :

"Devenir une entreprise B Corp était une ambition d'OC&C afin de mettre en œuvre nos valeurs - aller au-delà du profit pour avoir un impact positif sur les humains et la planète. En tant que cabinet de conseil en stratégie mondial dont la taille et l'influence ne cessent de croître, il est essentiel de veiller à ce que ces principes se matérialisent à la fois dans notre cœur de métier qu'est la conduite de projets stratégiques pour nos clients, et plus largement dans la manière dont notre entreprise opère.''

"Nos collaborateurs constituent le socle de notre activité. J'espère que cette marque d'assurance leur inspirera un sentiment de fierté et amplifiera leur engagement dans l'accomplissement de notre mission collective.''

Deidre Sorensen, Partner et Directrice RSE chez OC&C, ajoute :

"Nous sommes fiers d'être aux côtés de plus de 7 000 entreprises B Corp dans le monde entier, unies dans leur engagement à faire de l'entreprise une force au service du Bien. Même si aujourd'hui est un jour de réjouissances, nous savons que ce n'est que le début du chemin. De notre empreinte carbone au bien-être de nos collaborateurs en passant par la collaboration avec nos partis prenantes, chaque aspect de notre impact sera examiné en permanence, pour qu'il soit le plus positif possible. Cet engagement est exigeant, mais il est essentiel si nous voulons avoir un impact réel et durable.''

"Nous sommes ravis d'accueillir OC&C Strategy Consultants au sein de la communauté B Corp. Il s'agit d'un mouvement d'entreprises qui s'engagent à changer la façon dont les entreprises fonctionnent et qui croient que les entreprises peuvent réellement être vecteur d'un impact positif. Nous savons qu'OC&C Strategy Consultants sera une fabuleuse addition à la communauté, et continuera à faire avancer le mouvement.

OC&C se réjouit de ce nouveau chapitre passionnant et c'est avec enthousiasme que l'entreprise invite et encourage ses pairs à la rejoindre pour redéfinir le paysage du conseil, et l'impact positif qu'ils peuvent avoir collectivement.'' commente Chris Turner, Directeur Général de B Lab UK

À propos d'OC&C:

Fondé en 1987, OC&C est un cabinet international de conseil en stratégie de renom qui apporte une réflexion claire sur les questions les plus complexes auxquelles sont confrontées les équipes de direction d'aujourd'hui. OC&C compte parmi ses clients certaines des entreprises les plus respectées au monde dans les secteurs de la distribution, des biens de consommation, des loisirs et de l'hôtellerie, des médias, de la technologie, des produits et services industriels et du private equity.

Pour plus d'informations sur OC&C Strategy Consultants, veuillez vous rendre sur occstrategy.com

À propos de B Lab:

B Lab transforme l'économie au profit de tous les individus, les communautés et la planète. Leader dans le domaine du changement des systèmes économiques, notre réseau mondial crée des normes, des politiques et des outils pour les entreprises, et nous certifions les entreprises, connues sous le nom de B Corps, qui ouvrent la voie. À ce jour, notre communauté mondiale compte plus de 7 000 entreprises certifiées dans 90 pays et 161 secteurs d'activité, et plus de 150 000 entreprises gèrent leur impact à l'aide de l'évaluation de l'impact B et du gestionnaire d'actions ODD.

Bcorporation.eu