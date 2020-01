Odakyu Group organise des événements en collaboration avec la série d'animation EVANGELION à Hakone, une destination touristique prisée

TOKYO, 21 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Odakyu Group, dirigé par Odakyu Electric Railway Co., Ltd., organise à Hakone (préfecture de Kanagawa), du 10 janvier (vendredi) au 30 juin (mardi) 2020, des événements collaboratifs à grande échelle avec EVANGELION, la série d'animation mondialement plébiscitée. La région de Hakone a été choisie car elle met en scène TOKYO-lll dans la série d'animation. Durant l'événement, les visiteurs pourront apprécier le monde d'EVANGELION dans la région de Hakone.

1. Aperçu de l'événement

1) Titre : « EVANGELION et HAKONE 2020 RETROUVENT EVANGELION À HAKONE »

2) Durée de l'événement : du 10 janvier (vendredi) au 30 juin (mardi) 2020

(Image 1 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104691/201912245217/_prw_PI1fl_fPzX6z0t.jpg)

2. Détails concernant l'événement

1) Décorations originales des bus

Les couleurs des véhicules de transport, les gares, les arrêts de bus, etc., d'Odakyu Group, sont inspirées de personnages connus et des modèles d'EVANGELION de la série d'animation éponyme.

(Image 2 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104691/201912245217/_prw_PI2fl_33cv7kb2.jpg)

(Image 3 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104691/201912245217/_prw_PI3fl_W104mi7I.jpg)

2) Le forfait Hakone au design original est disponible à la vente

Durant l'événement, le forfait Hakone au design original est disponible à la vente. Néanmoins, il n'est disponible qu'à certains guichets. Le forfait Hakone est un titre de transport moins cher permettant des trajets illimités sur huit types de transports du groupe Odakyu et des réductions spéciales dans environ 70 établissements d'une zone définie à Hakone.

Détails concernant le forfait Hakone: https://www.odakyu.jp/english/passes/hakone/

(Image 4 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104691/201912245217/_prw_PI4fl_Tuv4vTuf.png)

3) Événement coorganisé avec Hakone Kowakien YUNESSUN

Pendant la durée de l'événement, un onsen (bain thermal) inspiré d'une scène de la série d'animation est présenté à Hakone Kowakien YUNESSUN, un parc d'attractions réputé pour ses sources chaudes.

Hakone Kowakien YUNESSUN : https://www.yunessun.com/global/en/

(Image 5 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104691/201912245217/_prw_PI5fl_51OJAjZP.png)

Un site Web spécial a été lancé car nombre d'autres événements sont également prévus pour apprécier le monde d'EVANGELION.

Site Web spécial pour les événements : https://eva-hakone.com/en/

Informations sur Hakone : https://www.odakyu.jp/english/sightseeing/hakone/

À propos d'Odakyu Electric Railway Co., Ltd.

Odakyu Electric Railway, créé en 1948, est l'une des principales compagnies de chemin de fer privées au Japon. Avec le terminal central de transport « Shinjuku » à Tokyo, la capitale du pays, les lignes d'Odakyu vont jusqu'à Hakone, l'une des principales destinations touristiques pour les sources d'eau chaude au Japon, et « Enoshima-Kamakura », la ville balnéaire historique proche du centre-ville. Ces lignes sont utilisées pour les excursions touristiques, mais également par deux millions d'usagers se rendant au travail au quotidien. Outre le transport, Odakyu dirige une variété d'autres activités, principalement dans les régions de Tokyo et de Kanagawa, comme des grands magasins, des supermarchés, de l'immobilier, des hôtels et des restaurants.

SOURCE Odakyu Electric Railway Co., Ltd.