Odaseva lève 54 millions de dollars en série C pour élargir son offre de produits et rester leader dans sa catégorie

La dernière levée de fonds capitalise sur la croissance récente, en catalysant l'innovation des produits et l'expansion sur de nouveaux marchés.

SAN FRANCISCO, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- Odaseva, la principale plateforme de sécurité des données d'entreprise pour Salesforce, a annoncé aujourd'hui un financement par actions en série C de 54 millions de dollars, ce qui porte le financement total de la société à plus de 90 millions de dollars. Silver Lake Waterman a mené la levée de fonds, avec la participation des investisseurs existants F-Prime, Eight Roads et Serena Capital, ainsi que de nouveaux investisseurs Eurazeo et Crescent Cove. Cet investissement fait suite à l'obtention de plusieurs nouveaux clients de premier plan dans différents secteurs et zones géographiques. Il permettra de poursuivre la croissance, notamment en investissant davantage dans la sécurité des données et dans les offres de produits Zero Trust.

Les entreprises du monde entier numérisent de plus en plus de processus stratégiques, notamment des actifs contenant des données sensibles présentant une forte demande de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité - encore accélérée par l'IA et les normes de conformité. Odaseva est la plateforme de sécurité des données d'entreprise de Salesforce qui sécurise plus de 100 millions d'utilisateurs pour des clients du monde entier, y compris un nombre croissant d'entreprises figurant au classement Fortune 500. La puissance de la plateforme Odaseva permet le cryptage de bout en bout de Salesforce, optimise la disponibilité de Salesforce jusqu'à 99,99 % et offre un point de récupération et un objectif de temps de récupération (RPO/RTO) parmi les meilleurs de l'industrie de Salesforce.

« Les données sont au cœur des grandes organisations, et nous savons que la confiance de nos clients est plus importante que jamais. Nous sommes fiers que l'engagement d'Odaseva en matière de sécurité des données dépasse les exigences des entreprises les plus complexes et les plus réglementées au monde », déclare Sovan Bin, PDG et fondateur d'Odaseva. « Cette levée de fonds nous permettra d'accélérer notre croissance sur de nouveaux marchés et de rester à la pointe de l'innovation dans ce domaine. »

« L'équipe d'Odaseva a construit une plateforme de résilience des données de premier plan pour l'écosystème de Salesforce qui fournit des solutions de sécurité et de continuité pour les applications stratégiques », avance Shawn O'Neill, directeur général et chef de groupe de Silver Lake Waterman. « Sovan Bin et l'équipe dirigeante d'Odaseva disposent de solides antécédents en matière de création de valeur et de confiance avec les entreprises mondiales clientes. Nous sommes donc ravis de nous associer à l'équipe et de l'aider à poursuivre sa croissance. »

Le financement de la série C permettra à Odaseva d'accélérer le développement de ses produits de pointe et d'investir dans l'élargissement de sa portée mondiale, notamment par l'apport de ressources supplémentaires en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. L'entreprise continuera à recruter les meilleurs talents au niveau exécutif, après les récentes nominations de Steven Corbin, directeur financier et des opérations, de Matthew Johnston, Chief Revenue Officer, et de Susan Lansing, directrice des ressources humaines.

À propos d'Odaseva

Odaseva fournit la solution de sécurité des données la plus solide pour les entreprises qui utilisent Salesforce, en préservant la confidentialité et l'intégrité des informations commerciales critiques. Les entreprises du classement Fortune 500 s'appuient sur la plateforme de sécurité des données d'entreprise d'Odaseva pour bénéficier d'une défense puissante contre les menaces pesant sur les données Salesforce, assurer la continuité de l'activité et se conformer aux réglementations. Cette plateforme est conçue et réalisée spécifiquement pour résoudre les défis complexes des organisations mondiales à grande échelle.

Odaseva permet aux entreprises de naviguer en toute confiance dans le paysage évolutif de la sécurité des données, en veillant à ce que les opérations restent ininterrompues et alignées sur les normes réglementaires. Pour en savoir plus, consultez le site www.odaseva.com.

À propos de Silver Lake Waterman

Silver Lake Waterman fait partie de Silver Lake, le leader mondial de l'investissement technologique avec environ 103 milliards de dollars d'actifs sous gestion et de capital engagé et une équipe de professionnels basée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Silver Lake Waterman se concentre sur la fourniture de capital d'expansion flexible à des entreprises en phase de croissance dans les secteurs de la technologie et des technologies connexes. Pour plus d'informations sur Silver Lake Waterman et Silver Lake, veuillez consulter le site www.silverlake.com.

Contact avec les médias

Ginny Lobel

SVP Marketing

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2448209/odaseva_Logo.jpg