Offre publique d'achat sur Semapa - Sodim continuer d'étudier l'offre

LISBONNE, Portugal, 21 mai 2021 /PRNewswire/ --

Sodim, SGPS, S.A.

Siège social : Av.ª Fontes Pereira de Melo, 14 - 9.º, 1050-121 Lisboa

Capital social : 32 832 000 euros

Enregistré au CRC de Lisbonne avec le numéro d'identification : 500.259.674

Selon les termes et au sens de l'article 248-A du code portugais des valeurs mobilières et de l'article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché, Sodim SGPS, S.A. informe le marché, selon les termes et au sens de l'article 184 du code portugais des valeurs mobilières, que :

Il continue d'étudier l'offre publique d'achat générale et volontaire pour l'acquisition des actions représentant le capital social de Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. (« Offre ») ;

Ainsi, le montant à payer par action dans le cadre de l'Offre est de €11,66, en espèces, ce qui correspond au montant de la contrepartie de l'Offre de €12,17 par action déduit du dividende qui a été payé de €0,512 par action, selon les termes du prospectus au titre de l'Offre ;

Comme indiqué dans le prospectus au titre de l'Offre, ceux qui décident de vendre leurs actions dans le cadre de l'Offre doivent communiquer cette intention à leurs intermédiaires financiers avant 15 heures le 25 mai 2021.

SOURCE Sodim