OlivEUOrganic | Présence dynamique en France et en Pologne en Février 2026

Au cours du mois de février 2026, une série d'événements B2B, de rencontres avec les médias et d'actions promotionnelles en points de vente sélectionnés ont été organisés à Paris, Varsovie et Wrocław. Les professionnels et les consommateurs ont eu l'opportunité de découvrir les caractéristiques distinctives des principales variétés européennes d'olives de table biologiques originaires de Grèce, avec un accent particulier mis sur les variétés grecques emblématiques Halkidiki, Kalamata et Amfissa, d'en apprécier la saveur exceptionnelle, de s'informer sur leurs atouts qualitatifs et d'explorer des façons modernes de les intégrer dans l'alimentation quotidienne.

L' intérêt manifesté confirme le fort potentiel du produit et ouvre des perspectives prometteuses de développement sur les marchés français et polonais.

Les actions ont été suivies par des représentants des Bureaux des Affaires économiques et commerciales des Ambassades de Grèce à Paris et à Varsovie.

OlivEU Organic

Le programme triennal d'information et de promotion poursuit activement ses actions en France et en Pologne, avec pour objectif de renforcer la confiance envers les produits biologiques européens et d'augmenter la consommation d'olives de table biologiques européennes originaires de Grèce.

