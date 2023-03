Oneflow utilise la dernière technologie GPT Turbo d'OpenAI pour forger l'avenir des contrats

PARIS, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- Oneflow, une société suédoise de logiciels en tant que service (SaaS), dont le produit est une plateforme d'automatisation des processus contractuels, a publié une toute nouvelle fonctionnalité appelée AI Assist . Celle-ci utilise le dernier modèle GPT3.5 Turbo d'OpenAI afin de générer le contenu d'un contrat et d'accélérer le processus de création de celui-ci.

Oneflow Ai Assist

Oneflow souhaite améliorer l'avenir et l'utilisation des contrats grâce à se fonction AI Assist. La solution démocratise le processus contractuel en donnant à quiconque la possibilité de créer un contrat en quelques secondes avec un langage puissant et persuasif.

« L'utilisation d'AI Assist a nettement accéléré mon travail. Je m'en inspire lorsque je rédige des clauses spécifiques, car cela m'aide à rédiger des contrats et des sections convaincants », déclare Olivia Åman, chef du service juridique chez Oneflow.

La fonction AI Assist de Oneflow permet de créer des contrats variés qui peuvent convenir à des utilisateurs issus de départements différents. Un utilisateur doit simplement déclarer le type de contrat voulu et il sera généré en un clic. Il peut ensuite apporter les modifications et les corrections qu'il juge nécessaires pour arriver à la version finale du document.

Selon un rapport de World Commerce and Contracting publié en 2022, 60 % des dirigeants ont déclaré que l'automatisation des processus contractuels est une priorité. Oneflow est une plateforme d'automatisation des processus contractuels de la création, à l'archivage et le stockage des contrats, en passant par la signature électronique du contrat.

La rédaction d'un contrat a toujours été l'un des aspects les plus lents du processus contractuel, selon Olivia, mais l'automatisation de ce processus a été une bénédiction pour sa productivité.

« Rédiger un contrat et structurer les paragraphes peut prendre des heures. Mais depuis que nous avons commencé à utiliser AI Assist, nous avons été en mesure de créer plus de contrats plus rapidement, sans lésiner sur la qualité de ceux-ci. »

Oneflow est l'une des nombreuses entreprises qui a commencé à intégrer l'IA dans sasolution et miser sur des fonctionnalités technologiques de plus en plus poussées est devenu essentiel pour beaucoup d'entreprises. . Vous pouvez trouver plus d'informations sur l'AI Assist de Oneflow sur leur site .

À propos de Oneflow

Oneflow développe une solution d'automatisation du processus contractuel. Le traitement des contrats, tant en Europe qu'à l'international, se caractérise par une gestion des contrats manuelle et sur papier ou dossier, ce qui entraîne beaucoup de travail administratif et monopolise de nombreuses ressources. Avec Oneflow, les entreprises peuvent gérer les contrats numériquement avant, pendant et après la signature, automatisant l'ensemble du processus de gestion des contrats sur une seule plateforme.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2015414/oneflow_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2015413/oneflow_ai_assist.jpg

SOURCE Oneflow